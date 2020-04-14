指揮中心今（14）日宣布 ，口罩實名制2.0第5期網購自15日起開始預訂，將試辦網購4至8歲小童立體口罩。圖／Pixabay

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日宣布 ，口罩實名制2.0第5期網購自15日起開始預訂，除原本成人口罩外，將試辦網購4至8歲小童立體口罩，因成人購買兒童口罩比例太高，23日起恢復兒童口罩購買年齡限制，僅16歲以下的健保卡才能買。

陳時中表示，明天起將透過eMask口罩預購系統，試辦小童4到8歲立體口罩全面網購，尺寸約為對折長度在8公分以下、寬度在12公分以下。

陳時中指出，因兒童口罩與成人口罩單次可購買片數不同，預購繳費金額也不同，繳費時可和他人合併結帳，但各筆訂單運費仍要分別計價，一旦完成繳費，就無法更換品項；另因製作小童口罩廠商眾多，花色款式及實際尺寸皆略有差異，恕無法提供挑選，除非在領取門市現場發現有破損短缺，一旦離開，歉難提供退換貨服務。

陳時中說明，民眾登入eMask系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項，提醒民眾購買前務必確認尺寸符合家中孩童需求，其餘購買程序和成人口罩相同，建議家長可儘快幫孩童的健保卡綁定家長手機的健保快易通APP，就可以方便幫孩童進行網購。

陳時中說，因開放成人購買兒童口罩後，經統計有近四分之一的兒童口罩由成人買走，為保障兒童優先使用兒童口罩的權利，4月23日起恢復兒童口罩年齡購買限制，僅有16（含）歲以下健保卡才能購買兒童口罩。

eMask網路預購則配合4月23日起的取貨時間，從第五期的預訂時間4月15日至4月17日（取貨時間4月23日至5月6日）開始實施。