作者發現，在比賽中，南美裔和猶太裔的爸母，加油自己的囡仔攏是用母語吼聲，加油其他人的囡仔著用英語吼。示意圖／Pixabay

前禮拜六10月23暗，看我自己母校俄亥俄州立大學（OSU）和印第安納大學的美式足球賽，結果54比7，OSU大贏。

美式足球每一隊有兩組人馬，一組負責攻，一組負責守。這隊若是攻，另外彼隊著是守。主攻這邊攻勢必須達到比賽規則的要求，否則，著換由對方攻組人馬上場，這邊換守組上場阻擋對方的攻勢。

OSU足球隊一向真強，會當吸引真出色的球員入學，現在是在全美國大學聯賽排名第五。我在OSU讀冊的時代，OSU足球隊的戰術，以古典鐵牛式的衝撞前進為主，這種戰術以短距離3碼5碼穩定前進，成功攻入對方陣地得分往往著愛15分鐘以上，真了時間和球員體力。

後來，有大學開始訓練擲球式的戰術，風險大，成功的時陣卻是20碼30碼在大步前進，比賽中，往往予衝到真辛苦的鐵牛式隊伍失去鬥志。所以，OSU常常在比賽季節開始排頭名或第二名，尾仔攏會輸到8、9名去。後來OSU改請新教練，嘛開始注重擲球式的戰術。

今年OSU擲球攻勢瀉瀉叫，常常免2、3分鐘著攻入對方陣地得分。所以，拄才喘嘭嘭落場的守組人馬，還無時間坐落來歇睏，著隨時閣愛上場拚命，致到無夠體力和精神防衛對方的進攻，結果嘛是舞到予對方得分。這是我第一擺看著，這種真心適的比賽現象，教練當然嘛會看出問題，所以大概有吩咐攻組主將，呣通攻尚緊得分，著拖一點仔時間予守組人馬會當歇睏恢復體力。

OSU足球場比賽現場大概攏超過10萬觀眾，電視頂面看祙出有人掛嘴掩仔，因為大部分人攏有注射，所以武漢病毒並無閣影響美國人熱愛的球賽。

昨日透早嘛去看才初二的查某孫的歐式足球比賽，著是過去台灣學校逐流行的足球。美國到1980年代，還真歹得看著歐式足球場，現在已經非常流行。昨下晡嘛去看今年高一的大查某孫的二場高中校際籃球比賽。

美國家庭重視運動

大部分的美國囡仔和爸母攏真注重運動，坦白講怹的運動場地和設備實在是非常好閣方便。我注意著來看球賽的爸母，幾乎攏會當叫出場上，每一個在自己加油這隊的囡仔的名，表示怹平時有認真在參與和關心自己囡仔的球隊的訓練。

我嘛特別注意著，南美裔和猶太裔的爸母，加油自己的囡仔攏是用母語吼聲，加油其他人的囡仔著用英語吼。我會當聽出怹的英語事實上攏講真好，並呣是祙曉英語或是講祙好勢才講母語，而且囡仔應爸母嘛是攏用母語。這予我想著真濟在台灣的爸母和阿公阿嬤，不管時用不達不七的支那話和囡仔講話，祙過得真濟台灣囡仔祙曉講自己的母語。

台灣社會已經漸漸在注意台灣話流失的危機，這時陣，咱應該鼓舞台灣人家庭盡量和自己的囡仔講台灣話。這個週末攏總看四場球賽，我加油的隊攏贏，爽！