2010年諾貝爾文學獎得主瓦加斯尤薩，在西班牙《國家報》刊登文章：「獨裁才是武漢瘟疫的源頭」，批判中共治理的中國，沒有自由，沒有進步，人民的喉頭被掐住，真理之聲被隱瞞，終於導致武漢肺炎大災難。圖／擷自維基百科，公有領域

武漢瘟疫擴散全球，世界進入封鎖狀態，有關瘟疫損害賠償的美中法律戰爭，也正式開打。

美國佛州《棕櫚日報》報導，美國伯曼法律集團已經接受民眾委託，正式控告中共隱瞞「武漢瘟疫」疫情，川普更是大喇喇直接稱呼武漢病毒為「中國病毒」，中共很顯然最擔心，瘟疫之後的全世界大算帳，連最早結盟的歐洲國家義大利，也出現反中情緒，打臉中國外交部說謊，中國給義大利口罩，是買非送，中共為了突破歐洲戰略要地，給義大利甜頭，迫使義大利轉向親中，現在則吃到更多苦頭。

這場瘟疫已經造成全球大災難，拖越久，世界經濟復原也越緩慢，如果伯曼律師所提出的集體訴訟，可以在美國法庭成案，未來受害者蜂擁而上，中共要負擔的賠償金額，將是天文數字，因此，中共急於甩鍋的動作，也就可以預料了。

中共不單單是甩鍋而已，中共利用全球瘟疫擴散之際，加強大外宣，宣傳獨裁專制國家，獨門抗疫功夫，鼓勵全世界向中國抄襲功課，可惜，很快遭到打臉，打臉的人還是鼎鼎大名的諾貝爾獎得主瓦加斯尤薩（Mario Vargas Llosa），3月15日，瓦加斯尤薩在西班牙《國家報》刊登一篇文章，〈獨裁才是武漢瘟疫的源頭〉，文章中直接批判中共所治理的中國，沒有自由，所以沒有進步，因為人民的喉頭被掐住，正確的真理之聲被隱瞞，終於導致這一場世界大災難。

別人批判，中共不會在乎，但是，瓦加斯尤薩是世界級文學家，被稱為「結構寫實主義大師」，擁有祕魯和西班牙雙種國籍，以及西班牙國王頒給爵位，2010年，瓦加斯尤薩拿到諾貝爾文學獎，從他嘴裡說出的話，中共當然會在乎，因為瓦加斯尤薩曾經是祕魯共產黨重要成員，他的成名作品《城市與狗》被翻譯成幾十種文字，年輕時代的尤薩，是秘魯軍政府的黑名單，反政府的文章經常被禁，後來乾脆跑到西班牙流亡，1970年，祕魯開始推動民主化運動，尤薩回到祖國，並且在1980年加入自由運動組織，這時候，尤薩的政治趨向已經由左向右轉，1990年，尤薩出馬和藤森角逐祕魯總統，當時，很多人看好聲望高於藤森的尤薩，可惜，尤薩堅持不放棄西班牙國籍，最後以敗選終場，尤薩在中國有相當知名度，因為曾經是共產黨黨員，這篇文章在西班牙《國家報》一登出，中共駐西班牙大使立即對西班牙抗議，並且下令，把尤薩在中國的所有出版品全面下架，這是中共對尤薩唯一可以做的報復行動。

中國抗疫模式不值得學習

集權主義的抗疫行動，能不能抄襲，看看伊朗就知道了，伊朗疫情蔓延快速，完全複製了中國的樣板，當瘟疫出現早期，伊朗政府為了選舉，硬生生把疫情隱瞞下來，高級官員還如同往日常規，行禮如儀，按時間到庫姆聖城去朝拜禱告，親吻聖墓，大家一起交換口水，中國成語稱「相濡以沫」，下場就是和武漢一樣，瘟疫一發不可收拾，如今，學習武漢封城已經太慢，所以，德黑蘭乾脆不封了，伊朗這個號稱中東公衛大國，搞2.0版獨裁治國，隱瞞疫情，下場很悲劇，更不用說，中國獨裁體制的封城，引爆的人道危機，被關在家中無法等到病床，一死就是全家死，屍體隨便燒了，現在還沒時間清算家家戶戶悲劇故事，未來就難說了。

為了證明獨裁方式抗疫有成，中共對外宣傳，中國各地已經關閉方艙，確診清零，可惜，全世界都不相信，因為現實情況和紅色媒體宣傳完全兩樣，反而，台灣的民主抗疫方法，已經獲得很多國家的讚美，也難怪中共的老臉拉不下來，每天發動黨媒和台灣紅色名嘴，專找台灣麻煩。

回頭看義大利，雖然很早就預防武漢瘟疫入侵，但是只提防飛機航班，卻不提防人，尤其是來來往往的溫州人，防疫做半套，加上西方的吻臉禮節，結局還是死的快，連帶使歐盟國家全面淪陷，義大利和歐洲國家，本來綁在一起，現在雖然也搞封城，但是，基於民主憲法，更不可能學習武漢，把家家戶戶門口釘死，歐洲人還是可以上街，這種封城方式是人民願意配合，儘量居家的「軟封城」，而武漢的封城卻是「硬封城」，兩者當然不同。

話說回來，不管強制或軟性，封鎖世界，砍斷人與人的連結，畢竟無法持久，有一天，你必須出門購物，出門上班，到工廠生產，如同預言家所說，「突然間武漢瘟疫走了，但是，某一天還會回來」，最終，可以使人類遠離這場瘟疫噩夢，還是疫苗而已，所以，請大家保持樂觀健康，再等等吧，千萬別在疫苗問世之前就掛掉。