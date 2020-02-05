泰源起義一直以來被視為監獄暴動，一件不被當權者所認同的台獨武裝起義事件，即使本土政權民進黨執政，如此驚心動魄、可歌可泣足以驚天地泣鬼神的台灣英魂，仍湮滅於歷史的廢墟中。期待正確的歷史定位， 2017年台灣民族同盟劉重義教授，結合李登輝民主協會等台派團體，邀請北藝大多位多位戲劇研究所畢業生製作演出，將五烈士為建國而犧牲的故事，那撼動台灣民族之魂的建國歷史，才第一次透過感性的戲劇正確、公開的詮釋。

2月8日是泰源事件起義50周年紀念日，全國盛大紀念，遍地開花，播放舞台劇DVD，邀請並歡迎大家一同向烈士們致敬。

各校老師可連絡張興旺先生0935901622，取得光碟，推展至學校放印，讓青年學生了解建國歷史。當然社區、組織各團體，願意播放都歡迎。

【50週年紀念會】

2月8日(六) 下午影片觀賞1:00《Siro Heroes–泰源事件》影片免費觀賞

紀念會2:30 至 5:00 （民報文化藝術基金會）

北部定點播放：

2/1 - 2/15：每日晚上7:00；週末（六、日）每日下午1:00，晚上7:00

地點：台北市南京東路四段47號5F（民報文化藝術基金會）

【附件】劉重義臉書

《Siro Heroes –泰源事件》是台北藝術大學研究所畢業的劇場創作者張閔淳小姐，組成劇團在2017年2月25、26兩日在台北市的國立藝術教育館南海劇場公演三場，是以泰源起義事件為藍本改編，長度90分鐘，刻劃五壯士於泰源監獄的生活，以及如何秘密策劃起事，宣揚台灣獨立理念，和遭遇的真濟困難和阻礙，最後決心和所愛的人和所期待的年代餞別，壯烈犧牲。本影劇整體故事情節帶予觀眾的感動和震撼不亞於《返校》。

1970年2月初8中晝，五位被關在台東泰源監獄的政治犯，鄭金河、江炳興、陳良、謝東榮、和詹天增，發動台灣獨立革命起義行動。

怹用自己偷磨的刀仔做武器，按算搶換班衛兵小隊的槍，然後打開監獄鐵門，予內面百外個參與計畫的政治犯同志出來，結合做較強大的革命隊伍，目標是先佔領台東富岡電台，播放《台灣獨立宣言》，號召台灣人起來推翻假「支那民國」外來殖民政權。

鄭金河是起義行動的領導。伊刺殺帶換班衛兵的班長後，對在場充員仔兵吼講：咱攏是台灣人，著為台灣獨立奮鬥。其他四個壯士隨時衝出來搶衛兵的槍。不幸，被重傷的班長竟然還能當大聲吼「殺人喔」，驚動了守獄警衛隊。

警衛連的輔導長真緊帶20幾人圍過來，五壯士知影彼寡充員仔兵攏是咱自己台灣人，無願意台灣人自己相殺。鄭金河就向天開二槍，大聲吼「台灣獨立」，謝東榮也開一槍，嚇阻圍過來的衛兵，然後跳落柑仔園向山區逃亡。

到2月18，五壯士先後被圍捕押回，5月30在新店安坑刑場被槍殺，成做台灣人永遠紀念的民族英雄。

泰源起義雖然失敗，卻留予咱可貴的民族歷史啟示：台灣人有權利也有勇氣，敢犧牲個人的性命，採取行動打擊外來統治勢力，以廢除無合法性也無正當性的假「支那民國」體制，追求建立台灣成做真正是咱台灣人的新閣獨立的現代國家。