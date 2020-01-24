除夕閤家圍爐團圓，結婚來到台灣的新住民特別有感，因為台灣就是他們的家，內政部長徐國勇今（24）日和緬甸空姐新住民張麗英，一起示範製作2道緬甸知名傳統小吃，徐國勇、張麗英也共同用台語及緬甸語，祝福大家「新年恭喜」。

徐國勇表示，很多新住民過年期間，無法回到自己的娘家過年，因為娘家遠在幾千公里外，他知道這種鄉愁，所以特別要跟新住民們聊聊家鄉味，親自做新住民的傳統料理，讓新住民感受到台灣家的溫暖！

具料理經驗的徐國勇說，因為小時候家裡在賣台灣小吃，製作平民美食，一點都難不倒他，這2道知名傳統緬甸小吃料理，第1道是緬甸涼麵，第2道是緬甸茶葉沙拉，張麗英告知，緬甸料理的特色，就是有泰式酸辣、中式油鮮及印度式咖哩，大多數料理都離不開這3原則。

徐國勇在張麗英引導下，首先製作緬甸特有的茶葉沙拉，這是一道開胃菜，茶葉首先要醃製半個月，再加上蕃茄、蝦米、綜合豆、白芝麻，攪拌辣椒、大蒜，一道開胃的茶葉沙拉，就完成了；徐國勇接著挑戰緬甸涼麵，熟練的將高麗菜及小黃瓜切成細絲，再加上眾多的佐菜，張麗英特別提醒，一定要將咖哩充分均勻的將麵全部拌上，此外張麗英也特別解釋緬甸涼麵，有米苔目及油麵，這是跟台灣涼麵不同之處。



結婚來台9年多、曾是空姐的緬甸新住民張麗英（右2）說，緬甸料理的特色，就是有泰式酸辣、中式油鮮及印度式咖哩，大多數料理都離不開這3原則。圖／內政部提供

曾是空姐的緬甸新住民張麗英，結婚來台灣已經有9年多，畢業於緬甸仰光經濟學院的她，曾在緬甸曼德勒航空公司當空服員，張麗英說，9年前有一次先生到緬甸出差做生意，在飛機上認識她，展開熱烈追求，她毅然與先生結婚結束空姐工作並離開父母與家鄉親友，踏上台灣這塊陌生的土地，她自嘲從此「從天上掉到地上」，在台灣有了新的家庭及生活。

張麗英說，來到台灣這個陌生的環境時，中文幾乎都看不懂，雖然她在緬甸是大學畢業，但是台灣的食、衣、住、行文化還是從頭學起，所以她自己也到國小念書，從注音符號開始學習，終於努力讀完，到現在國中學業順利畢業，她覺得台灣是一塊非常有感情的土地，她也願意當志工付出自己，所以目前在內政部移民署台北市服務站當志工，在雙和區文教中心當志工導覽員，也在新北市立圖書館當志工故事媽媽，當志工很歡喜也很開心。