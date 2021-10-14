進入COVID-19後疫情時代，新型態消費模式應運而生，其中像是減少人與人接觸及排隊的「零接觸」消費模式盛行。現在有資訊業者立瑪智慧零售推出「無接觸冷熱食智販機」。目前在捷運板橋站、輕軌紅樹林站及新北淡水、板橋各社區皆可看到。無接觸冷熱食智販機吸睛可愛的外型裡，依照不同設置地點，像是捷運站、社區、醫院、商辦大樓、大學院校，各種場域提供多樣化的商品內容。包含像是餐廳現做熱食便當餐盒、日韓潮流食品、在地農產及水產加工品等台灣本土優質產品的購物取物服務。讓消費者享受更便捷的智慧科技服務，拓展台灣農產、水產品的零接觸智慧銷售通路。

業者指出，無接觸智慧販賣機可說是無人商店的縮小進化版，提供悠遊卡、街口支付、LINE PAY等多種無接觸的支付方式。點餐觸控螢幕有奈米銀離子滅菌功能、儲物格內可調控溫度6度-70度，同時提供臭氧殺菌功能。透過恆溫控制與商品櫃保鮮鎖功能，當商品超過最佳販售食用時間，雲端系統透過網路直接鎖定該商品格位，確保食品安全。且商品從下單消費至取餐過程，避免與銷售人員接觸，購物取物更加安心。不僅拚防疫也拚經濟，率先開啟次世代的商業樣態。提供消費者更佳便捷的購物取物方式。因此許多社區管委會也爭相詢問，希望能將無接觸冷熱食智販機放置於社區內。據業者表示年底將在北北基桃竹等地社區，預估有超過10萬戶居民可享受到這個新創的無接觸零售服務。