2020年全球在COVID-19疫情下，所有社會日常運轉皆受疾病肆虐影響，遠距教學成為趨勢，醫學院的課程也首當其衝。世界各國的醫學教育家在防疫政策下，替醫學系學生設計了各式各樣的遠距課程，大致可歸類為以下三部分：聽講、標準化病人互動、與臨床診療團隊小組會議。考量到COVID-19防疫，為確保社交安全距離、參與者的安全與節省時間成本，在2020年疫情嚴峻情況下，我們對醫學系五年級小組討論的同學試辦了遠距OSCE（客觀結構式臨床技能測驗，Objective Structured Clinical Examination）進行教學性質的評核。

我們的遠距OSCE，以「告知壞消習」的連鎖站情境，搭配視訊軟體進行，標準化病人是有實際到場的，但我們嘗試建立不碰面的進行方式，在不同的診間，以視訊軟體通訊的方式來進行。教學與評核的目標則是核心臨床素養，包括病史詢問、身體檢查、解決問題、決策、諮詢、溝通技巧、專業態度等，如同傳統OSCE，仍保留在遠距評量標準內。

我們的遠距OSCE有四個連鎖站：病史詢問、身體檢查、醫病溝通與衛教、臨床處置。測驗過程中，透過標準化檢核清單設計、配合適當的口頭提示，使線上醫病面談流程更為順暢。學生根據指示並判斷情境，將自認合適的身體檢查步驟及策略口語化。學生的表現評分標準也與傳統OSCE無異，但包含直接與病人互動的部分則加入權重計算，以因應考試虛擬化造成的限制。

試後所有參與者也再透過視訊會議方式，進行回饋、經驗分享與討論，與會者普遍認為，遠距OSCE有許多優點則有「平台操作簡單」、「事前反覆演練平台操作」、「醫病間有效率的溝通」、「線上評估受試者表現對標準化病人而言較方便」、「線上對話演出對標準化病人而言較不會緊張、有助標準化演出」」等，使大部分的參與者樂觀認為：遠距OSCE測驗成效是可與面對面OSCE相比擬。遠距OSCE也有些限制，如「被SP特別標註的受試者，監考者無法即時觀察其表現」，應該可以透過視訊軟體的功能提升，一位監考者只看一組醫病對話，並能同時看到雙方視訊畫面來解決。俗語說：「見面三分情」，視訊問診讓參與者間少了實質面對面對談的機會，會不會在無形中也減少了人與人間互動的溫度呢？這部分有待我們思考與討論。

而身體檢查的部分以視訊方式來將檢查策略口語化，老師與學生們則認為與實際面對面的進行方式，落差仍舊很大，這部分我們也期望在未來運用混合實境(Mixed reality, MR)技術，結合現實影像與虛擬影像，創造一個新的3D影像視野，透過物理實體與數位物件的即時互動，以提升數位物件的擬真感，相較於虛擬實境技術（Virtual Reality, VR）以及在虛擬影像中加入實體互動功能的擴增實境技術（Augmented Reality, AR），MR 技術結合了VR與AR，更注重虛擬、真實世界與使用者的真實互動，相信可以為未來的Virtual OSCE帶來突破與創新。

同理心與互相關懷一直是醫學教育的一大重點，這也是標準化病人訓練中，我們最渴望、最迫切想傳遞給學生的應用力，而我們如何利用科技化工具協助再度呈現溫暖與關懷，正是疫情下醫學教育最艱難的考驗。在疫情時代下，醫學教育大量運用虛擬科技的同時，期盼我們也能同步思考台灣的醫療與醫病照護能不能再多些科技化、線上化的運用與執行，期待大家共創一個更美好、更完善、更有溫度的網路醫療世代。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台