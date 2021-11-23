1990年李應元冒著危險，衝破黑名單從美國偷渡「闖關」回到台灣，當時風聲鶴唳要抓李應元，是王明哲和一群「同夥」把他藏起來，白天在各地呼朋引友，準備援救！王明哲本來也並不認識李應元，只因為覺得李應元是一位非常優秀、有思想的台灣子弟，所以透過一位認識李應元的共同朋友邀約，在一個晚上到新莊的一個地方面會認識李應元。大家見面都非常高興、互相擁抱，那時感覺李應元就是一個非常溫和、斯文的人，毫不像當時國民黨所形容的「江洋大盜」。

經過介紹後大家就像是同志，那時大家都有一個想要共同為台灣做一點事情的心情。知道李應元偷渡回台的狀況以後，白天大家就讓李應元休息，其他人就去拜訪朋友爭取奧援與資源。聽到的朋友都慨然答應、秘密背後支援。晚上，大約都七、八個人就一起聚會聊天。

因為必須考慮李應元的安全問題，所以晚上要外出時，都是好幾個人交叉掩護、前後輪流換人陪李應元。當時安排把李應元藏在民安西路一處三角邊間樓上的地方，這樣視野寬闊、可看得清楚。

可惜當時無智慧手機可以拍照；而一般底片相機根本就不敢拍，就怕拍了以後照相館洗出來容易外流，而當時李應元躲藏的屋子現在也已被拆除了！

至於當時其實大家都沒有在怕，雖然風聲鶴唳而非常恐怖，但是對於他們這種平常就關心民主運動的人，心裡本來就有那種決心與覺悟：為了台灣無怨嗟！！要不然就不要做！

晃眼已30多年，這一位台灣的優秀子弟（哈佛高材生），如今已乘黃鶴去！我們只能默祝冥福 ！

那時在陪著李應元時，強烈感知李應元那種偷渡回台的心情，王明哲特地為他寫了一首曲子：〈一隻孤鳥〉，此曲未正式發表。

值此哀傷送別時刻，希望公開唱送應元兄，也給關心李應元的朋友與台灣社會：「故鄉台灣已等不到您的歸來、但我們會永遠思念著您」！

王明哲希望以他所創作的三首歌曲「思念的歌」、「一隻孤鳥」以及「大家乾ㄧ杯」來紀念這位老戰友。

「一隻孤鳥」



一隻孤鳥 /遠在天涯 /千里飛轉來/ 誰人知/ 巢的所在/ 被人來破壞/ 怨無奈/ 嘆無奈/ 到底是啥人害/ 啊～不應該/ 不應該/ 擱欲將伊趕出來

一隻孤鳥/ 遨遊自在/ 外海飛轉來/ 伊為著/ 故鄉的愛/ 不驚人迫害/ 滿腹內 滿腹內/ 依憂悶滿腹內/ 啊～ /在天涯 在天涯/ 伊放某子在天涯



一隻孤鳥/ 轉來厝內/ 偷偷流目屎/ 萬水千山/ 重重阻礙/ 艱苦無人知/ 想看嘜 想看嘜/ 孤單影/ 啥人排解/ 啊～ /欲轉來/ 欲轉來/ 擱卡艱苦嘛麥欲轉來/ 欲轉來 欲轉來/ 擱卡艱苦嘛欲轉來



「思念的歌」



我的名是孤單/ 風霜永遠跟阮走/ 雲作伴/ 風唱歌/ 飄浪的心無時定/ 思念親像山連山/ 一山盤過又一山/ 故鄉 故鄉/ 啊～ /你等我/ 等我唱出思念的歌



天地闊/ 路無名/ 濛濛浮出一個形影/ 天涯路/ 帶阮行/ 行入思念的山嶺/ 思念親像山連山/ 一山盤過又一山/ 故鄉 故鄉/ 啊～/ 你等我/ 等我唱出思念的歌/ 故鄉 故鄉/ 啊～ /你等我～/等我 唱出思念的歌



「大家乾一杯」

大家乾一杯/ 不分輩份大細/ 燒酒真正濟/ 這攏是大家e

大家乾一杯/ 啉乎馬西馬西/ 管伊天亦地/ 醉乎憨憨轉

內心鬱卒置一邊/ 歡樂e心情過此時/ 滿腹e熱情 滿腹e/ 心酸 心內e痛苦啥人問

大家乾一杯/ 天堂著是咱e/ 燒酒啉落底/ 一切攏OK

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