（作者鄭春鴻為今年春天將在松山社區大學開設一門課 「生命故事創作班」 ，已開始接受報名。請電洽松山社大02-27475431）

《常識》（Common Sense）是美國人托馬斯．潘恩（Thomas Paine, 1737-1809）於1776年1月出版的一本50頁小冊子，其中系統論證了北美洲13個英國殖民地獨立的合理性和必要性。美國邦諾書店統計，《常識》位居影響美國歷史的20本書的榜首。美國20世紀哲學家雪梨．胡克（Sidney Hook, 1902-1989）為《常識》再版的序文中說道：「潘恩之所以全身心地投入這場美國革命，並不是作為一個美國人、侷限在為美國的利益；而是作為一個自由人、一個世界公民，他堅信，他為美國所做的努力，就在為英國、法國以及所有被奴役的地方爭自由的努力。」

潘恩為這本改變歷史的小冊子取的書名《常識》，名取得真好。你可以想像，潘恩在本書中要推廣的理念，在當時並非「常識」，而是潘恩要大家把美國獨立的「合理性和必要性」視為的「常識」。領頭羊的語彙是追隨者的旌旗，而從語意的哲學意義上來探究，「常識」本來就不是天生冒出的。我們甚至可以說，從來就沒有「常識」這回事，當你告訴自己「這是常識」，代表你屈從俗見；當你告訴別人「這是常識」時，則代表你想用俗見說服於人。

美國馬里蘭大學心理學家和神經科學家普羅文（Robert R. Provine）是研究「笑」的專家，在他的研究《笑：一項科學調查》（Laughter: A Scientific Investigation）中發現，人們總是為自己的笑聲找理由，就像是「這真是太搞笑了」或者是「搞得我很尷尬」，完全忽視了笑聲本身經常就是被傳染、不自覺的。事實上，不只是「笑」這件事；我們日常生活上，甚至我們在自己專業的判斷上，絕大多數供我們參考的，總是一些莫名其妙被稱為「常識」的東西，而不是自己的甚麼創見。這些「常識」就像四周傳來的「笑聲」一樣，有時候我們會愚蠢到連笑聲發自何人、發自何處都搞不清楚，我們居然也跟著笑出聲來。

人類被編造的「常識」俘虜

我們人類自認為聰明、清醒、思維敏捷，並且從未懷疑過，但這只是個假象。我們都被哄騙了，大腦給我們的是一個潛意識裡看似合乎邏輯、但卻以偏概全的故事。有時我們甚至會對一個不合邏輯的、 虛構的事件信以為真，因為這些故事看似非常有道理並且令人信服，比如，有人喊戰爭就在眼前了，大家就趕快吃芒果乾來解毒。這些被編造而成的「常識」，如果只是一場選舉，或是另一輪的政治分贓，那也就罷了；不過，顯然「常識」滿山遍野，導致我們會把它們當成人生規則來指引我們的日常生活，作為我們一切判斷的準繩，我們就被「常識」俘虜了。

所謂的常識只是想當然的結果，我們並不是對自己的認知擁有全部控制權的理性生物。確切地說，我們只是與軀體一路相隨的過客，我們所能獲取到的狀態、因果、目的等資訊都是二手貨。我們的生命就是這樣被一系列的「大概估計」指引著前行的。這種對自 己和他人行為意識狀態的大概估計，雖不完美，但卻與時倶進，足夠精確到讓我們繼續渾渾噩噩地過日子。特別令人難堪的是，總有一天，我們都要去見上帝。當上帝問我們在人間都做了些甚麼可供講述的好事時，我們該怎麼交差回答呢？總不能跟上帝說 :「有！我都照著你頒布的『常識』行事！」