銀行基因密碼

蘇黎世中央車站附近一家銀行帳戶代辦公司，為我開具了開戶的推薦函，我申辦的瑞士銀行帳號，經過五天終於拿到，12個密碼由存款戶自己組成，其中有六個阿拉伯數字，六個英文字母，自己隨機組合，通常，很多大財團負責人或貴族富豪，幾乎在瑞士銀行都設有帳戶，理由很單純——「財不可露白」。

過去的歷史顯示：很多不清楚的金錢，存在瑞士銀行，等到存款人突然死亡，又沒有對後人交代，瑞士銀行依法公告一段時間，這些金錢就會被收入州政府或國庫。為了確保自己的財富，不會落入銀行手中，銀行會特別告知：「你有無需要特別在帳戶中加上基因密碼，若有需要者，必須到醫院聲請基因密碼的文件，由銀行保存，以備不時之需」，萬一存款人發生意外事件，突然死亡，他的直系血親，可以憑藉遺囑和血清基因證明，去辦理繼承，開取帳戶，為了確保我的金錢不是毒品或武器販運的黑錢，我和阿敏找到一家瑞士律師事務所，簽屬一份合同，這份合同可以證明：我從瑞士銀行收到的阿敏轉帳，是替國際貨幣銀行工作後分配的利益，台灣的有錢人在瑞士開戶不少，所以，台北也有瑞銀集團的辦事處，為有錢人服務。

去年，台灣向瑞士政府交涉，要取回軍火商汪傳浦存在瑞士銀行的金錢，根據資料顯示：台灣向法國湯姆笙公司採購拉法葉軍艦，爆發了尹清楓命案，後來經過偵查，軍火商汪傳浦居中仲介該案，仲介費用偏高，且不合理，法國許多高官因為此案官司纏身，根據資料顯示：汪傳浦是仲介費用分配者，高達九億六千多萬美金的仲介費用，以他自己和孩子親人的帳戶，存到瑞士銀行，帳戶一共有61個，2015年，汪傳浦死亡，台灣政府向瑞士請求；要求退回這些鉅款，瑞士政府同意的條件是對汪傳浦等涉案人，不可以判處死刑，後來法院核定取回三億多美金，納入國庫。

北韓藏金30億美金

軍火商化整為零，從汪傳浦的案件中就可以明白，瑞士很多私人銀行的確充滿黑幕，連北韓也必須在瑞士藏錢，才能躲過聯合國的制裁，2012年，金正恩上台後，就繼承了父親金正日在瑞士隱藏的30億美金，美國財政部的金融情報司司長大衛柯恩，早已獲知這個消息。2013年，大衛柯恩和CIA探員到瑞士開始調查所有涉及北韓的公司帳戶，金正恩家族過去和瑞士關係很深，這也是金正恩到瑞士留學主因，一方面學習語言，瑞士至少有五種語言流通，法、德、瑞、義和英文，另一方面可以在瑞士學習國際金融，所有政治的最終指標就是金錢的利用，尤其是獨裁極權國家，特別喜歡把下一代送到瑞士，學習國際金融，中國尤其喜歡瑞士和紐約，從學校畢業後，就進入銀行開始磨練實戰經驗，知道如何把錢藏起來，以及如何合法或非法使用，卻可以神不知鬼不覺。

我在蘇黎世等待時間不少，除了逛街還是逛街，中央車站前面最有名的地標就是高檔名牌街，每天逛街，最讓我好奇的是華人很多，有一次遇到一位華人女孩，會說華語，我和她在露天咖啡座聊起來，我看她穿著不像是遊客，她直接說：沒錯，我來自上海，已經住蘇黎世三年了，我問她的工作，她說是幫國內人士管理財產，我一聽就明白了，管理財產，包含很多房地產和帳戶，可見聘請她的人肯定不是普通人，受聘的人更是要懂國際金融操作。

2018年發生的瑞銀的資料，被駭客入侵事件，終於揭露單單是來自中國的富豪，官員，存款就超過一兆美金以上，可以說是駭人聽聞，中國幾億人生活困苦，有錢的貪官，錢多到用不完，這個世界如何不會顛倒混亂。

阿敏拿到帳戶後，準備回到紐約交給國際貨幣銀行，以便國際貨幣銀行進行付款工作，我必須回到台灣，雙方約定，只要美國方面作業順利，把5000萬美金匯入瑞士銀行，他會通知我一起到蘇黎世進行轉帳工作，那個晚上，我和阿敏喝了一瓶頂級紅酒，花了1000歐元，就算是慶功吧，原來，有錢真的不容易。

專欄屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場。