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每日國際焦點

塔利班表示希望與各國和平相處，將允許女性工作、受教育，不會報復前朝官員、士兵、歐美包商、翻譯，允許民間媒體營運。塔利班下令麾下戰士不得侵擾各國使館與外交車輛，並讓一般人正常進行生意，同意聯合國可繼續人道救援工作。塔利班承諾讓阿富汗人民能安全前往喀布爾機場。美國正與塔利班談撤離行動結束時間，可能在31日。

英國首相強生與美國總統拜登討論阿富汗情勢，同意下周召開G7峰會討論共同策略。

以色列因雙方進行敏感談判中，對哈瑪斯發射火箭尚未反擊回應，傳火箭為伊斯蘭聖戰組織所發射，哈瑪斯已經將其逮捕送交以色列。

南韓與澳洲討論升級國防工業合作，以利韓華接下澳洲陸軍2大合約：獵人AS9自走砲、紅背步兵戰鬥裝甲車。

阿富汗

塔利班表示希望與各國和平相處，將允許女性工作、受教育，不會報復前朝官員、士兵、歐美包商、翻譯，允許民間媒體營運。美國與塔利班2020年簽署的協議中，塔利班同意不攻擊撤退的外國勢力。

塔利班下令麾下戰士不得侵擾各國使館與外交車輛，並讓一般人正常進行生意。

塔利班承諾讓阿富汗人民能安全前往喀布爾機場。美國正與塔利班談撤離行動結束時間，可能在31日。

聯合國兒童基金會將繼續於阿富汗各地提供援助，並將與塔利班合作。

塔利班同意聯合國可繼續人道救援工作，聯合國表示乾旱造成糧荒，半數5歲以下兒童面臨營養不良。

YouTube表示維持長期政策，不允許塔利班有關帳號。

塔吉克

1000名俄羅斯部隊開始於塔吉克進行1個月的軍事演習。

印度

血清研究所買下醫藥玻璃瓶裝、針筒製造廠Schott Kaisha的50%股權。

自阿富汗撤離170人包括大使。

日本

中部電力所屬靜岡縣濱岡核電廠5號機組渦輪機房冒煙停機，無傷亡與輻射外洩。

南韓

南韓與澳洲討論升級國防工業合作，以利韓華接下澳洲陸軍2大合約：獵人AS9自走砲、紅背步兵戰鬥裝甲車。

哈薩克總統Kassym-Jomart Tokayev訪問首爾2日，文在寅與其舉行峰會，感謝哈薩克歸還二戰反日分子洪範圖的遺體。雙方希望加強經貿合作，哈薩克目前為南韓在中亞最大貿易夥伴。

購買力平價及還原通膨計算後，勞工時薪自2015年以來大漲25.6%，但勞動生產力僅增加9.8%。

北韓

儘管國內實際上疫情嚴重，仍繼續宣稱0病例。

中國

市場監管總局起草《禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）》，針對網路平台，不得利用數據、演算法等技術手段壟斷市場。

澳洲

必和必拓同意出售石油部門予伍德塞石油，以股票交易，出售總價值約185億澳幣。必和必拓石油部門僅占5%營收，出售後脫離石油事業。

泰國

尋求增加購買1200萬劑中國科興疫苗加速疫苗施打，儘管科興效力可疑。

緬甸

政變後軍政府統治下醫療癱瘓，7月以來緬甸有超過百位名人染疫死亡。

巴基斯坦

數千阿富汗人自Spin Boldak/Chaman邊界關卡進入巴基斯坦，含染疫病患、獲釋塔利班囚犯等。

歐盟

表示需要建立人道走廊以接納阿富汗難民，同時避免非法偷渡客混入歐盟。

英國

首相強生與美國總統拜登討論阿富汗情勢，同意下周召開G7峰會討論共同策略。

核准莫德納疫苗施打於12〜17歲青少年。

7月就業增18.2萬來到2890萬，僅較疫情前低20.1萬。

法國

首架撤僑軍機離開阿富汗至阿布達比。

野火逼近聖特羅佩，露營區撤離，出動900消防員救火。

德國

德航規劃3班撤僑專機自阿富汗至法蘭克福，

俄羅斯

外長Sergei Lavrov稱不急於承認塔利班政權，呼籲成立包括阿富汗所有族群的包容政府，

捷克

第二架撤離專機7日飛離喀布爾。5日已自阿富汗撤離46外館人員與當地工作人員及眷屬，7日撤離含大使。

荷蘭

派遣第二架軍機前往阿富汗撤離人員，計畫至少撤出40名使館人員，外加翻譯等曾為荷蘭工作的阿富汗人。

盧森堡

派遣軍機與比利時聯合行動至阿富汗撤僑。

芬蘭

宣布將終止對阿富汗所有發展援助。

丹麥

將利用巴基斯坦基地的軍機至阿富汗，協助盟國撤僑。

美國

國防部表示美國接下來數周將盡可能撤離阿富汗美國國民。

加拿大

總理杜魯道表示不會承認塔利班為阿富汗政府。

厄瓜多

將針對免疫不全病人施打第三劑疫苗。

古巴

總統Miguel Diaz-Canel下令軍方生產運輸氧氣，以彌補主要氧氣廠停擺及疫情擴散造成的短缺。

海地

地震死者增至1941人，9915傷，仍有多人失蹤。

以色列

因雙方進行敏感談判中，對哈瑪斯發射火箭尚未反擊回應，傳火箭為伊斯蘭聖戰組織所發射，哈瑪斯已經將其逮捕送交以色列。

伊朗

表示其阿富汗大使館照常運作。

敘利亞

以色列空襲以敘邊界。

尼日

武裝暴徒攻擊馬利邊界附近村莊，殺害37人。

烏干達

應美國要求將接收2000阿富汗難民。

盧安達

美國送達48.8萬劑輝瑞疫苗至盧安達。

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