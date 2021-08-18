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每日國際焦點
塔利班表示希望與各國和平相處，將允許女性工作、受教育，不會報復前朝官員、士兵、歐美包商、翻譯，允許民間媒體營運。塔利班下令麾下戰士不得侵擾各國使館與外交車輛，並讓一般人正常進行生意，同意聯合國可繼續人道救援工作。塔利班承諾讓阿富汗人民能安全前往喀布爾機場。美國正與塔利班談撤離行動結束時間，可能在31日。
英國首相強生與美國總統拜登討論阿富汗情勢，同意下周召開G7峰會討論共同策略。
以色列因雙方進行敏感談判中，對哈瑪斯發射火箭尚未反擊回應，傳火箭為伊斯蘭聖戰組織所發射，哈瑪斯已經將其逮捕送交以色列。
南韓與澳洲討論升級國防工業合作，以利韓華接下澳洲陸軍2大合約：獵人AS9自走砲、紅背步兵戰鬥裝甲車。
阿富汗
塔利班表示希望與各國和平相處，將允許女性工作、受教育，不會報復前朝官員、士兵、歐美包商、翻譯，允許民間媒體營運。美國與塔利班2020年簽署的協議中，塔利班同意不攻擊撤退的外國勢力。
塔利班下令麾下戰士不得侵擾各國使館與外交車輛，並讓一般人正常進行生意。
塔利班承諾讓阿富汗人民能安全前往喀布爾機場。美國正與塔利班談撤離行動結束時間，可能在31日。
聯合國兒童基金會將繼續於阿富汗各地提供援助，並將與塔利班合作。
塔利班同意聯合國可繼續人道救援工作，聯合國表示乾旱造成糧荒，半數5歲以下兒童面臨營養不良。
YouTube表示維持長期政策，不允許塔利班有關帳號。
塔吉克
1000名俄羅斯部隊開始於塔吉克進行1個月的軍事演習。
印度
血清研究所買下醫藥玻璃瓶裝、針筒製造廠Schott Kaisha的50%股權。
自阿富汗撤離170人包括大使。
日本
中部電力所屬靜岡縣濱岡核電廠5號機組渦輪機房冒煙停機，無傷亡與輻射外洩。
南韓
南韓與澳洲討論升級國防工業合作，以利韓華接下澳洲陸軍2大合約：獵人AS9自走砲、紅背步兵戰鬥裝甲車。
哈薩克總統Kassym-Jomart Tokayev訪問首爾2日，文在寅與其舉行峰會，感謝哈薩克歸還二戰反日分子洪範圖的遺體。雙方希望加強經貿合作，哈薩克目前為南韓在中亞最大貿易夥伴。
購買力平價及還原通膨計算後，勞工時薪自2015年以來大漲25.6%，但勞動生產力僅增加9.8%。
北韓
儘管國內實際上疫情嚴重，仍繼續宣稱0病例。
中國
市場監管總局起草《禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）》，針對網路平台，不得利用數據、演算法等技術手段壟斷市場。
澳洲
必和必拓同意出售石油部門予伍德塞石油，以股票交易，出售總價值約185億澳幣。必和必拓石油部門僅占5%營收，出售後脫離石油事業。
泰國
尋求增加購買1200萬劑中國科興疫苗加速疫苗施打，儘管科興效力可疑。
緬甸
政變後軍政府統治下醫療癱瘓，7月以來緬甸有超過百位名人染疫死亡。
巴基斯坦
數千阿富汗人自Spin Boldak/Chaman邊界關卡進入巴基斯坦，含染疫病患、獲釋塔利班囚犯等。
歐盟
表示需要建立人道走廊以接納阿富汗難民，同時避免非法偷渡客混入歐盟。
英國
首相強生與美國總統拜登討論阿富汗情勢，同意下周召開G7峰會討論共同策略。
核准莫德納疫苗施打於12〜17歲青少年。
7月就業增18.2萬來到2890萬，僅較疫情前低20.1萬。
法國
首架撤僑軍機離開阿富汗至阿布達比。
野火逼近聖特羅佩，露營區撤離，出動900消防員救火。
德國
德航規劃3班撤僑專機自阿富汗至法蘭克福，
俄羅斯
外長Sergei Lavrov稱不急於承認塔利班政權，呼籲成立包括阿富汗所有族群的包容政府，
捷克
第二架撤離專機7日飛離喀布爾。5日已自阿富汗撤離46外館人員與當地工作人員及眷屬，7日撤離含大使。
荷蘭
派遣第二架軍機前往阿富汗撤離人員，計畫至少撤出40名使館人員，外加翻譯等曾為荷蘭工作的阿富汗人。
盧森堡
派遣軍機與比利時聯合行動至阿富汗撤僑。
芬蘭
宣布將終止對阿富汗所有發展援助。
丹麥
將利用巴基斯坦基地的軍機至阿富汗，協助盟國撤僑。
美國
國防部表示美國接下來數周將盡可能撤離阿富汗美國國民。
加拿大
總理杜魯道表示不會承認塔利班為阿富汗政府。
厄瓜多
將針對免疫不全病人施打第三劑疫苗。
古巴
總統Miguel Diaz-Canel下令軍方生產運輸氧氣，以彌補主要氧氣廠停擺及疫情擴散造成的短缺。
海地
地震死者增至1941人，9915傷，仍有多人失蹤。
以色列
因雙方進行敏感談判中，對哈瑪斯發射火箭尚未反擊回應，傳火箭為伊斯蘭聖戰組織所發射，哈瑪斯已經將其逮捕送交以色列。
伊朗
表示其阿富汗大使館照常運作。
敘利亞
以色列空襲以敘邊界。
尼日
武裝暴徒攻擊馬利邊界附近村莊，殺害37人。
烏干達
應美國要求將接收2000阿富汗難民。
盧安達
美國送達48.8萬劑輝瑞疫苗至盧安達。
福和會官方網頁：www.fratwn.org