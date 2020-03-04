美國聯準會主席鮑爾宣布緊急降息二碼，以挽救因武漢肺炎帶來的經濟風險。這是美國在2008年全球金融海嘯爆發以來首度無預警宣布調降基準利率。圖/擷取自Fed網站

中國武漢肺炎造成全球公衛問題，直接衝擊經濟情勢。美國聯準會也出招，採取寬鬆政策，周二緊急降息二碼(0.5個百分點)，為經濟注入強心針，這是聯準會近12年來首度緊急降息，以減少新型冠狀病毒疫情對經濟的衝擊。同時，七大工業國集團（G7）財長承諾將採取「適當」措施應對疫情，阻止經濟下行風險。

美國聯準會宣布降息50個基點，將聯邦基金利率的目標區間下調至1%-1.25%。這次會議並不在聯準會原定的聯邦公開市場委員會的全年會議日程中。聯邦公開市場委員會（FOMC）原訂17日至18日召開利率決策例會，這次的緊急會議事2008年全球金融海嘯爆發以來首度無預警宣布調降基準利率。

聯準會聲明：「美國經濟的基本面仍然強勁。然而，冠狀病毒對經濟活動構成了不斷演變的風險。」聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）強調，決策官員認為武漢肺炎「顯著改變」經濟前景，就算降息無法降低病毒感染率、修補破碎的供應鏈，官員選擇放鬆貨幣政策立場，提供更多經濟面的支撐。

儘管聯準會大動作緊急降息，美國總統川普仍不滿足，他說，削減0.5個百分點是不夠的，並在推特上呼籲聯準會進一步降低利率，以期可以與其他國家或競爭對手保持一致。

除了美國急降息救經濟外，美國財政部長姆努欽和美聯儲主席鮑威爾分別與各國財長和央行行長舉行了電話會議，商議因應挽救經濟風險的措施。

七大工業國集團也聲明，鑑於新型冠狀病毒對全球經濟增長的潛在影響，我們重申將使用所有適當的政策工具，實現強勁、可持續的增長，防範下行風險。聲明還說，七大工業國集團的中央銀行將繼續履行其職責，包括促進價格穩定和經濟增長，同時保持金融系統的彈性。

七大工業國集團還對國際貨幣基金組織和世界銀行等國際金融機構的聲明表示歡迎，後者承諾將利用一切工具來應對由新冠病毒引發的經濟和公共衛生挑戰。

對於聯準會大降息試圖挽救經濟頹勢，美股一點都不賞臉，繼續重挫。經濟學家則警告，政府不能僅依靠降息來緩解與病毒有關的供應中斷，特別是在利率已處於歷史低位的情況下。

除了降息之外，世界各國主要是透過財政刺激措施，希望防止暫時的經濟放緩轉變為更嚴重的經濟衰退。台灣已經通過600億元防疫紓困專案，韓國昨日則宣布砸30兆韓元挽救受疫情影響的經濟活動。意大利政府週日宣布，將對全國在2020年第一季度營業額損失超過25%的企業，​​進行稅收減免補償。