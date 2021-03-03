3月10日，是1959年西藏人民擺脫中共統治的「抗暴起義」日，故曰：西藏人民起義日，或西藏抗暴紀念日（英文：Tibetan Uprising Day）。

我們為什麽要永遠紀念這個日子？

一、通過紀念活動，加強漢藏之間的交流。漢藏之間存在矛盾，源於中共的專製統治。正如達賴喇嘛尊者指出的那樣：這些問題是人為造成的。世界上人為製造的麻煩比比皆是，漢藏問題是典型的人為因素所致。人為製造的難題，需要人們共同去溝通、化解。

二、通過紀念活動，警鐘長鳴，提醒漢人，西藏民族是一個具有歷史和智慧的民族。處理民族矛盾和衝突，不要執著於「你」與「我」，而是凸顯「我們」，讓我們共同來擔待，要彼此保持友情，互相理解，互相支持，爭取雙贏互利的結果。

三、通過紀念活動，雙方增進接觸與交流，了解真相，承擔起尋求化解的責任。相信尊者達賴喇嘛的率直和懇切，相信尊者的仁慈和愛心。播種愛的人是偉大的，神聖的。達賴喇嘛尊者是藏傳佛教的傳承者，他在世界各國播撒愛的種子，他是偉大的，神聖的，是當代傑出、偉大的宗教領袖。中國人民有了解真相的權利，了解和掌握真相後，人民並不缺乏依此做出善惡取捨的智慧。

四、通過紀念活動，堅持尊者倡導的「中間道路」，是化解漢藏矛盾的基礎，是解決漢藏問題的出路和方向，是為了推動和促進漢藏的民間交流和諒解。達賴喇嘛尊者慈悲為懷，反對殺戮。長年來，尊者一直堅持傳播人性本善，慈愛是人類與生俱有的，慈愛越多，就越能產生祥和之氣。為了化解漢藏的矛盾，尊者指出了一條保護漢藏民族，或者說是維系漢藏民族雙方的和諧生存之路，即「中間道路」。

疫情以來，由藏漢兩族民間人士，第一次舉辦全球網絡「支持『中間道路』堅持漢藏對話——2021年全球藏漢人民共同紀念『3•10』抗暴運動紀念會」，我們歡迎全球各國各地的朋友參與。

網絡會議具體時間：2021年3月7日，全球各地的具體時間是：

紐約時間：10:00點，

美西時間：7:00點，

柏林時間：16:00點，

香港與臺北時間：22:00點，

澳洲時間：3月8日，2:00點，

紐西蘭時間：3月8日，4:00點。

出席紀念活動主要嘉賓：

魏京生（中國民主運動海外聯席會議主席）、

謝志偉（臺灣駐德國代表處大使）、

牧野聖修（日本政治家、前日本經濟產業副大臣、日本支持西藏聯合總會會長）、

王丹（中國八九民運學生領袖）、

洛桑尼瑪（前西藏行政中央駐歐洲華人聯絡官）、

凱•米勒（Kai Müller國際聲援西藏組織德國執行主任）、

嚴家其（中國民主改革著名理論家、民主中國陣線首任主席）、

楊黃美幸（前臺灣無任所大使）、

貢噶扎西（前西藏行政中央駐北美華人聯絡官）、

胡平（中國民運著名理論家、《北京之春》名譽主編）、

蘇曉康（中國著名作家、異議人士）、

達珍（前西藏行政中央駐紐澳華人聯絡官）、

羅蘭德•庫訥（Roland Kühne 萊茵馬斯職業高校教師、牧師）、

塞巴斯蒂安•巴爾奇（Sebastian Bartsch大赦國際AI，科隆負責人）、

薛偉（中國民主團結聯盟前主席）、

王軍濤（中國民主黨全國委員會主席）、

陳奎德（普林斯頓中國學社執行主席，《縱覽中國》網刊發行人兼主編）、

米歇爾•雷（Michael Leh 國際人權協會負責人）、

王國興（民主中國陣線總部召集人）、

王進忠（民主中國陣線總部召集人）、

唐元雋（民主中國陣線總部召集人）、

張高偉（保護人權與宗教自由協會代表）等等。

紀念活動籌備人：廖天琪、李恒青、陳立群、梁友燦、潘永忠。

網絡會議技術支持：

由紐約明鏡電視負責開設Zoom網絡會場，並安排實況轉播。不發言的與會朋友，屆時可通過會議實況與會。

各地的聯絡人：

美加地區聯絡人：陳立群，E-Mail：qunli99@gmail.com

歐亞地區聯絡人：潘永忠，E-Mail：tianmu2050@googlemail.com

紐澳地區聯絡人：梁友燦，E-Mail：johnliang2007@gmail.com



2019.3.10西藏抗暴日60週年「浩劫一甲子 西藏要自由」大遊行。圖／取自西藏台灣人權連線臉書