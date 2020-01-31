武漢肺炎(新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情延燒，世界衛生組織（WHO）緊急委員會30日召開會議後宣布，武漢肺炎已構成最高警戒級別的「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），WHO秘書長譚德塞稱讚中國政府對疫情的努力，並強調，宣佈PHEIC不是對中國不信任，世衛對中國控制疫情的能力充滿信心，「我們所有人都應該表示感謝」。

針對中國武漢肺炎疫情，世衛組織第三次召開緊急委員會會議，世衛組織總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）與會專家們幾乎一致建議，宣佈將武漢肺炎疫情列為「國際公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），這是WHO史上第6度宣告PHEIC。

緊急委員會主席胡辛（Didier Houssin）表示，宣告PHEIC原因是中國的病例數量越來越多，其他國家確認病例數也增加，「而且一些國家採取了有問題的措施」，此宣告將使世衛組織能更好協調國際社會的反應，並要求那些違反世衛組織標準的國家承擔責任，這些標準可能涉及旅行、貿易、檢疫或篩查。

衣索比亞籍的WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱讚中國政府在對抗疫情方面的努力、及時反應、以及對國際社會提供的協助，他表示，若不是中國政府的努力，以及他們在保護自己人民和世界人民所取得的進展，現在在中國境外將有更多案例，甚至可能死亡。

「中國的防疫能力、速度令人超乎想像」，譚德塞強調，宣佈PHEIC不是不信任中國，相反的，世衛組織對中國控制疫情的能力具有信心，此舉是為了保護那些衛生條件不佳的國家，「到目前為止，在中國以外都沒看到死亡病例，我們所有人都應該表示感謝」。