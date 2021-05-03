美國總統拜登（Joe Biden）上任已經滿100天，台美關係似乎未出現原本外界擔心倒退跡象，反而更加溫。對此，台灣智庫諮詢委員賴怡忠認為，拜登政府上任後台美關係不但沒有倒退，反而還有進展；在這百日內可以很清楚看到美國在台美關係經營哲學思考上明顯轉變為美台、美中關係平行化趨勢，同時拜登政府雖仍未放棄戰略模糊策略，但作為上卻是走向戰略清晰路線，這也引領同盟國家同樣走向戰略清晰，預期這種同盟動員將會有滾雪球效果。

美國總統拜登4月29日就職屆滿百日，拜登政策作為與影響，全球都在看。由中央廣播電臺、陳文成博士紀念基金會合辦的「拜登上任100天，未來美中台關係定調了嗎？」論壇上，學者特別從國際政治、軍事、經濟等三面向，分析拜登這百日來的作為對未來美中台關係的影響。

賴怡忠分析拜登這100天的作為，儘管選前台灣一般民意較為支持前總統川普，這是因為台灣民眾在川普時代看到台美關係的改變，特別是前國務卿蓬佩奧離任前開放了美台交往的限制，被認為是台美關係更加緊密的高峰，因而憂心拜登過去在歐巴馬政府麾下的背景以及川普時代建立的天花板下，這些台美關係的美夢又成泡影。

美台關係與美中關係更具體走向平行化

不過這段時間以來，賴怡忠認為，包括拜登就任當天，台灣駐美代表蕭美琴以使節團身分受邀觀禮，台灣駐外單位與美方互動更頻繁且公開等等，特別是美方日前藉台灣關係法42年為由，派出拜登好友陶德訪問台灣，雖然美台交往規範在拜登上任後稍微修改，但原則上比起以往已經放寬非常多。賴怡忠強調，這些作為某種程度上可以看出美國對台美關係經營哲學上的思考，顯示美國對台灣的經營走向美中、美台關係沒有關聯，進一步強化川普政府後期美台關係平行化的走向，對台灣而言是好的發展。

此外，賴怡忠特別提到，過去拜登在競選時並未提及印太戰略四個字，但在他上任後，這些概念卻不斷地強化並展現在行動上，並把台海關係視為重要。賴怡忠表示，今年元月至今，美國航母戰鬥群進入巴士海峽與南海的次數已經超過去年一整年的總和，且兵力派遣與資源調度都比以往多，兵力派遣與資源投入都比以往多，可以看出美國動作不單只是針對南海，還有很重要是針對台灣。

賴怡忠表示，拜登上任後很明顯在經貿上也有所改變，台灣在美方供應鏈的角色，已經從過去完全經貿挪轉為美國對台灣也有所需要，未來台美之間不只台灣需要美國保護，美國對台灣也有所需求，等於美國承認台灣的地位重要性上升。另外，像是在巴拉圭疫苗事件上，以往美國多半由當地大使與對方官員對話，這次也是由國務卿布林肯直接與巴拉圭官員通話。



台灣智庫諮詢委員賴怡忠。圖／擷自陳文成基金會臉書直播影片

美對台戰略作為更清晰成盟友對台政策指標

賴怡忠表示，儘管美國對台海戰略模糊的政策沒有改變，但在作為上卻是越來越清晰，這讓美國盟友在看待台灣上同樣也跟著轉為清晰，像是日本、澳洲近來對台海問題的直接發言，也會影響其他盟友，當美國在發動同盟動員之際，美國的盟友對台灣問題也會更清楚，發展出滾雪球效應，帶動其他盟友跟進。



日本參與四方會談(Quad)，圖中為首相菅義偉。圖／擷自日本首相官邸推特

賴怡忠特別提到318這個日子，發生在2014年的318太陽花運動，把當時嚴重向中傾斜的趨勢逆轉；而另一場318，則是2021年美中於安克拉治的這場會談，這場會談讓美國開始體認中國的威脅不是未來式，而是現在式。

要讓中國知道：你並沒有那麼強！

賴怡忠強調，對台灣來說並不存在美中之間保持等距，這是天真、一廂情願，且基本上是掩護親中作為的戰略思考。現在敵人是誰、朋友是誰？非常清楚，台灣要跟誰合作、面對哪種挑戰，也是不言自明，賴怡忠表示，若還有人不分敵友，把敵人當成可能朋友，把朋友當成可能問題，「這腦袋不曉得在幹什麼，」而且這樣指導國家政策也會非常危險。

而中國對台威脅日增，賴怡忠也分析這是中國在COVID-19防疫成功之後，對於自身的高估的一種反應，在中國這種自我催眠下，自認與西方國家差距無多，甚至認為西方國家其實是很畏懼中國。賴怡忠強調，由於台灣是守勢，一旦對方發動攻擊，就不能有弱點被切入，而中國政府看似有軍事威脅，但現在要做的就是讓中共知道「你並沒有那麼強！」