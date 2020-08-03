川普上任後的種種言論和作為，最令人刮目相看的最大成績，就屬公開和毛共中國撕破臉，不再讓毛共中國對美國有陽奉陰違偷天換日的空間！圖／擷自白宮flickr

對於川普總統的評價，在美國華人當中，出現這麼一個有趣現象，那就是，大部份原本在2016年大選時，極力排斥黑人總統歐巴馬力挺的希拉蕊，一心支持共和黨川普的在美華人，這些年卻因為川普大張旗鼓對抗毛共中國，而一百八十度轉變。可見這些不顧一切也要待在美國的在美華人，在美中之間，內心卻是「心向祖國」。

其實，川普作為美國歷史上罕見的非典型政治人物，上任後的所作所為的確有許多可議之處。

對內，諸如任人唯親干預司法啦，動輒開除不順眼的閣員幕僚啦，對美國社會種族問題不力求彌合反而煽風點火啦，等等；對外，諸如退出好不容易才達成的「國際氣候公約」， 退出各方看好限制伊朗核武發展的「伊朗核協議」，堅持重訂美加、美墨、美韓、美日、美歐雙邊貿易協定，等等。

在這一連串令人眼花撩亂的動作裡，其中像退出「國際氣候公約」，需要更長時間才能顯現出它的惡果；其他方面，則因美國基礎深厚制度健全而總算有驚無險地渡過；至於加拿大、墨西哥、韓國、日本、歐盟，乃至伊朗，更不得不在美國強勢面前，委曲求全，不但讓川普贏得了面子，也贏得了裡子，雖然後遺症目前尚難預料，但至少眼下我們不能不承認，川普的確是商場上的談判怪傑。

獨獨遇到北韓與毛共中國，川普這些做法才可說踢到鐵板。北韓畢竟是小國，姑且不論，值得一提的是毛共中國。

唯一例外的毛共中國

首先是，川普比照對其他國家的做法，也要求毛共中國改弦易轍，經由談判重訂對美國比較公平的貿易新約。但是萬萬沒想到，幾十年來已習慣於吃定美國的毛共中國，對川普的要求，立刻使出談談打打、打打談談的手法，從一開始就沒有一絲一毫誠意。最後眼看拖不下去，才在今年1月15日，簽署了美中貿易第一階段協議，然而就在簽約過後沒幾天，無巧不巧地傳出爆發武漢瘟疫！

尤有甚者，就在武漢瘟疫全球性災難未曾稍歇，美國還在抗疫深淵裡煎熬的時刻，毛共中國不顧曾經在國際上信誓旦旦的香港一國兩制，悍然頒布「港版國安法」，嚴格限縮港人原本所享有的自由。至此，莫說美國，甚至整個自由世界，都開始感受到毛共中國已然尾大不掉的陰影和威脅！

換句話說，川普總統及其智囊團隊不但從理論上看透，而且從實際作為上看穿毛共中國的狼子野心，看穿毛共中國其實一心一意就是想對以美國為主的自由世界，繼續其原來的佔便宜行為，一心一意渴望取代美國主宰全世界，實現所謂的「中國夢」！

因此，才會出現從副總統彭斯到國務卿蓬佩奧等人，一連串地發表討共檄文，外加在南海舉行一連串軍事演習，不再與毛共中國虛與委蛇。



川普上任後的種種言論和作為，其中最令人刮目相看的最大成績，就屬公開和毛共中國撕破臉，不再讓毛共中國對美國有陽奉陰違偷天換日的空間！圖／擷自白宮flickr，資料照

治大國如烹小鮮

換句話說，川普上任後的種種言論和作為，其中最令人刮目相看的最大成績，就屬公開和毛共中國撕破臉，不再讓毛共中國對美國有陽奉陰違偷天換日的空間！

然而，也正因爲如此，才使得那些骨子裡「心在祖國」，懷抱「民族大義」的在美華人，由當初一面倒支持川普，一百八十度轉變成痛恨川普。否則的話，以他們骨子裡的種族歧視心態，川普在這方面的言論，豈不正合他們的脾胃？

如今，由於川普的行事風格給人感覺捉摸不定，加以事必躬親，疫情處理失當，在大部份民調裡，已經落後民主黨拜登10到15個百分點，這就不得不歸咎於川普把戰線拉得太長，呈現出弄巧反拙的窘境。

老子說：「治大國如烹小鮮。」意思是，掌理一個制度已經上軌道的龐大國家，千頭萬緒之中，必須擇重點來帶領，否則就像烹煮一條小魚一樣，頻繁撥動的結果，只會弄得支離破碎，得不償失。

現在，距離大選投票日還有不到一百天時間，講這些道理也許已經緩不濟急，但是仍願川普總統能集中火力對付美國眼前及未來的最大禍患——毛共中國，在大多數美國人同樣覺醒的情況下，能夠為他帶來勝選連任；否則的話，憑藉川普總統大開大闔的個性所扭轉開啟的對抗毛共中國大戰略，也依然能成為美國朝野的主流共識，繼續堅守此一抗秦大業，則美國幸甚！自由世界幸甚！全人類幸甚！