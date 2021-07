美國的武漢病毒疫情,緊張程度明顯降低,經濟和社會活動開始閣活潑起來,一般場所只要求未完成注疫苗的人自動掛嘴掩仔。維吉尼亞首府的Richmond交響樂團,慶祝國慶的室外音樂會人山人海。這個民族會當建立世界的超級強國,著是因為怹祙予驚惶拍敗,怹會挑戰驚惶、戰贏驚惶。

音樂會隔日,我特別去參觀美國開國菁英之一的派粹克(Patrick Henry),在1775年3月23發表伊真出名彼篇演講的聖公會教堂,彼時在遐,伊激烈呼籲北美洲移民武裝起來,《予我自由若無予我死亡》(Give me liberty or give me death)。

這間教堂現在叫做「聖約翰教堂」(St. John's Church),1775年叫做「軒雷庫教區教堂」(Henrico Parish Church),當時是Richmond上大間的建物,所以,被選做3月20召開的「維吉尼亞二次會議」(Second Virginia Convention)的場所。

1773年底北美洲移民在波士頓以「茶會」(Tea Party)抗爭活動,向英國議會表達「無代表著無納稅」的爭民主立場。英國議會卻採取鎮壓殖民地的政策,引起新英格蘭地區的移民閣較強烈的反感。維吉尼亞會議是由北美各殖民地區推派的代表組成,任務是討論未來殖民地和英國的關係,總共開五擺會議。

第一次會議是1774年8月初1在維吉尼亞的威廉斯堡(Williamsburg)召開,會中表示關心和支持新英格蘭地區移民,對英國在北美殖民地政策的反抗,會議通過傑佛遜起草的《英國北美人民權利的總結》(A Summary View of the Rights of British America)。威廉斯堡是英國駐北美殖民地總督的所在,所以,第二次會議故意選在內陸的Richmond,避開殖民地總督的干涉和影響。參加的代表約120位,包括華盛頓、傑佛遜、派粹克等幾位後來1776簽署獨立宣言的代表。



在1775年3月23派粹克(Patrick Henry)發表伊真出名彼篇演講的聖公會教堂,現在叫做聖約翰教堂(St. John's Church)。圖/劉重義提供

勇敢無驚惶面對挑戰

派粹克鼓舞鬥志、激勵人心的演講,指出過去十冬來發展出來的事實:英國議會對北美移民的壓迫和剝削不斷升高,動用武力來鎮壓反抗,並準備奪取移民當初渡海來新大陸追尋的自由。伊講人容易放蹤自己在幻想的希望中,假無看著痛苦的真相。總是,無論著付出外大的精神苦楚,伊要追求真相、瞭解上䆀(之那話:最壞)的情形,而且勇敢無驚惶面對挑戰。

對一寡無自信有驚惶,認為移民力量弱,無法度對抗強大的英國軍力。派粹克問講:咱根本無可能比現在較強囉,咱要等敵人給咱解除武裝、綁腳綁手才要反抗嗎?伊呼籲大家起來戰鬥,吼講:咱絕對祙孤軍奮鬥,公義的神一定會喚起支持咱的朋友來鬥參仝(之那話:伸援手幫助),戰爭呣是單靠軍力強,是熱情和勇氣創造勝利。

最後,派粹克閣問講:生命遮可愛,和平遮甜蜜,值得咱用奴隸的鎖鏈去換嗎?我呣知別人按怎拍算,就我,予我自由,若無,予我死亡!

三月外日後,由北美13州代表在1774成立的「大陸議會」(Continental Congress),在1775年7月初6正式宣布:對英國政府在北美殖民地的權力採取武力反抗。宣言無驚惶嗆聲:寧可做自由人死,無要做奴隸活!(to die free men rather than live as slave!)