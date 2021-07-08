美國開國菁英之一的派粹克（Patrick Henry）講，予我自由，若無，予我死亡！圖／擷自維基百科，公有領域

美國的武漢病毒疫情，緊張程度明顯降低，經濟和社會活動開始閣活潑起來，一般場所只要求未完成注疫苗的人自動掛嘴掩仔。維吉尼亞首府的Richmond交響樂團，慶祝國慶的室外音樂會人山人海。這個民族會當建立世界的超級強國，著是因為怹祙予驚惶拍敗，怹會挑戰驚惶、戰贏驚惶。

音樂會隔日，我特別去參觀美國開國菁英之一的派粹克（Patrick Henry），在1775年3月23發表伊真出名彼篇演講的聖公會教堂，彼時在遐，伊激烈呼籲北美洲移民武裝起來，《予我自由若無予我死亡》（Give me liberty or give me death）。

這間教堂現在叫做「聖約翰教堂」（St. John's Church），1775年叫做「軒雷庫教區教堂」（Henrico Parish Church），當時是Richmond上大間的建物，所以，被選做3月20召開的「維吉尼亞二次會議」（Second Virginia Convention）的場所。

1773年底北美洲移民在波士頓以「茶會」（Tea Party）抗爭活動，向英國議會表達「無代表著無納稅」的爭民主立場。英國議會卻採取鎮壓殖民地的政策，引起新英格蘭地區的移民閣較強烈的反感。維吉尼亞會議是由北美各殖民地區推派的代表組成，任務是討論未來殖民地和英國的關係，總共開五擺會議。

第一次會議是1774年8月初1在維吉尼亞的威廉斯堡（Williamsburg）召開，會中表示關心和支持新英格蘭地區移民，對英國在北美殖民地政策的反抗，會議通過傑佛遜起草的《英國北美人民權利的總結》（A Summary View of the Rights of British America）。威廉斯堡是英國駐北美殖民地總督的所在，所以，第二次會議故意選在內陸的Richmond，避開殖民地總督的干涉和影響。參加的代表約120位，包括華盛頓、傑佛遜、派粹克等幾位後來1776簽署獨立宣言的代表。



在1775年3月23派粹克（Patrick Henry）發表伊真出名彼篇演講的聖公會教堂，現在叫做聖約翰教堂（St. John's Church）。圖／劉重義提供

勇敢無驚惶面對挑戰

派粹克鼓舞鬥志、激勵人心的演講，指出過去十冬來發展出來的事實：英國議會對北美移民的壓迫和剝削不斷升高，動用武力來鎮壓反抗，並準備奪取移民當初渡海來新大陸追尋的自由。伊講人容易放蹤自己在幻想的希望中，假無看著痛苦的真相。總是，無論著付出外大的精神苦楚，伊要追求真相、瞭解上䆀（之那話：最壞）的情形，而且勇敢無驚惶面對挑戰。

對一寡無自信有驚惶，認為移民力量弱，無法度對抗強大的英國軍力。派粹克問講：咱根本無可能比現在較強囉，咱要等敵人給咱解除武裝、綁腳綁手才要反抗嗎？伊呼籲大家起來戰鬥，吼講：咱絕對祙孤軍奮鬥，公義的神一定會喚起支持咱的朋友來鬥參仝（之那話：伸援手幫助），戰爭呣是單靠軍力強，是熱情和勇氣創造勝利。

最後，派粹克閣問講：生命遮可愛，和平遮甜蜜，值得咱用奴隸的鎖鏈去換嗎？我呣知別人按怎拍算，就我，予我自由，若無，予我死亡！

三月外日後，由北美13州代表在1774成立的「大陸議會」（Continental Congress），在1775年7月初6正式宣布：對英國政府在北美殖民地的權力採取武力反抗。宣言無驚惶嗆聲：寧可做自由人死，無要做奴隸活！（to die free men rather than live as slave!）