恆大債務超高的問題已經傳播了一段時間，中共政權選擇不救援，讓恆大走入暴雷破產的結局。恆大絕對不是單獨一隻灰犀牛，後面會更多的房地產公司跟著暴雷，因此中國經濟受到重大的衝擊是無可避免的。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

已經討論多年的中國債務危機，終於來了。最近媒體不斷報導，中國房地產巨頭「恆大地產」的債務暴雷，受害的民眾開始在各地維權抗爭。高債務槓桿操作是中國房地產公司慣用的手法，恆大在3、4年前就有債務過高問題，但是選擇以債養債，並且透過子公司「恆大財富」向員工強行推銷「理財產品」，以填補財務缺口，結果造成債務節節高升。去年恆大的債務約1.97兆（人民幣，以下同），最近已達2.4兆。

恆大債務超高的問題已經傳播了一段時間，中共政權選擇不救援，讓恆大走入暴雷破產的結局。中國國民所得101兆，中央財政年收入18兆，要花2.4兆救恆大，確實是一項相當沈重的負擔。現在必須考慮如何善後的問題，中共最擔憂的是影響民心導致「社會動盪」，恆大20萬員工的生計會是最先被關注的。但是與恆大關聯產業的員工共有380萬人，也將面臨失業的問題，看起來事情相當大條。至於債務問題，可能由市場機制去處理。更糟的是，恆大絕對不是單獨一隻灰犀牛，後面會更多的房地產公司跟著暴雷，因此中國經濟受到重大的衝擊是無可避免的。

房地產泡沫破滅 中國面臨經濟危機

近20年來，中國經濟依靠「貿易順差賺取大量外匯」與「發展房地產」讓經濟迅速發展起來。在貿易上的盈餘，絕大部分是從美國賺來的，現在美國採取「與中國切割」政策，對中國經濟已造成相當大的損傷。而傳聞已久的地產泡沫也在這時刻破滅，將是嚴重的問題。

發展房地產一直是中國經濟快速上升的主要手段。在中共的操控下，20多年以來中國房地產價格只升不降，未曾有過修正期。造成房地產價格超高，隨時都有可能泡沫化。而且泡沫破滅的情況會非常慘烈，因為時間拖得太久累積的泡沫太大。再者，人民在政府的鼓勵之下，投資房地產幾乎成為全民運動，據估計一般人的資產有75%是在房地產上。現在房地產泡沫已破，房地產的價格下跌，造成人人受損。中國經濟會受到怎麼樣的影響，我們可以從日本的經驗來推測。

日本在1980年代後期，經濟受到了大量房地產投機活動的支撐，形成巨大泡沫，因此隨著1990年代初泡沫破滅，日本經濟出現大倒退，之後進入經濟不景氣長達20年。現在中國的泡沫情況可比當年的日本，加上目前中國在國際上的處境非常不利，「美中全面對抗」的局面已經形成，美國不只全面壓制中國，並且聯合盟友對中國形成包圍圈，外資企業紛紛撤離，重重的打擊中國經濟。此時中國國內政治環境也不平靜，習近平出手打擊一些民營企業，造成人心惶惶。在這個動盪時刻，「恆大暴雷」事件必將帶動一連串的企業倒閉，連帶影響銀行業的穩定，形成中國的「雷曼事件」，結果會造成中國經濟急速倒退，國民所得縮水。如果民眾不甘受損集體出來維權，更會使全國進入混亂狀態。

習近平的野心與不理性

最近幾個月以來，「中共武力犯台」的傳聞不斷。這些言論大多數從「習近平的野心與不理性」所引申的判斷。主要問題來自於，習想當「永久的國家領導人」，而他的才與德又不能服眾，因此他就要想辦法立功，而最好的立功表現就是「統一台灣」。「統一台灣」可以讓習終生都當中國的領導人，並且名留青史，成為中國歷史上的偉人，這是習夢寐以求的事情。因此，習近平上台後，一直努力在做「統一台灣」的工作。除了加強軍事力量外，大力推動對台灣的「統戰工作」，兩方面都有相當程度的進展，尤其是在對台灣的「滲透分化」真是令人擔憂。

現在中國正面臨「企業倒閉潮」、「失業潮」進而引發「金融危機」，而進入「社會動盪」。為了扭轉頽勢，習近平可能發動一場戰爭，讓中國進入「戰時狀態」，一則轉移焦點，再則易於掌控，三則藉由戰爭重新洗牌。戰爭目標的首選就是台灣，台灣人不可不防。



作者指出，中國正面臨「企業倒閉潮」、「失業潮」進而引發「金融危機」，而進入「社會動盪」。為了扭轉頽勢，習近平可能發動一場戰爭，讓中國進入「戰時狀態」，台灣人不可不防。示意圖／擷自國防部、Pixabay，民報合成