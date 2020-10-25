大疫橫空臨世，黑雲蔽日月而壓危城，即便不是來自上蒼的末日預言，也必是命運的警示。圖為武漢火神山醫院。圖／擷自中國國防部網站，資料照

武漢大瘟疫，起於2019深秋黃葉無聲飄落之間；狂飈突起、肆虐全球於2020年，共產幽靈以中共之名詛咒東亞大陸期滿百年之前—

這意味著命運的偶然性，還是上蒼對於末日劫難的預言？

「天人合一」之論過分古老，在科學理性時代已歸於怪力亂神之屬。但是，從中共暴政的存在中驟然湧出的武漢大瘟疫，恰似魔鬼的末日詛咒，轉瞬間便摧毀人類正常生活秩序，使死亡的喪鐘追隨日月輪迴，在國際社會間迴蕩—

大疫橫空臨世，黑雲蔽日月而壓危城，即便不是來自上蒼的末日預言，也必是命運的警示。

大音希聲，蒼天默然峭立而無語；智者天職，領悟天道而警世。大疫如火如荼之際，我願效智者，以《現代末日書》，為人類解釋命運借大疫而宣示之天啟。

武漢大疫意味著預先撞響的當代末日大劫難的喪鐘：共產主義詛咒東亞大陸百年，中共暴政，這個當代人類末日劫難的策源地之國最終形成；共產極權主義全球擴張是中共暴政的魂，擴張所要實現的意志在於「終極貪慾」，即索要人類心靈所有權和人類命運立法權，進而攫取世界主宰權。

武漢大疫隱喻一個末日的逼問。

當中共暴政極權擴張把人類命運推上末日危機的刀鋒之際，一個末日逼問將迫在國際社會的眉睫：「為自由而毀滅於核烈焰，還是苟活在共產極權意志的鐵幕之下？」

上述逼問意味著，人類即將與此前萬年歷史間從未有過的終極「命運選擇困境」狹路相逢，正面相撞。

大疫已起，末日逼問在末日喪鐘的震盪間迴響，歐盟卻仍然徘徊在對中共暴政的綏靖主義邊緣；美國雖走出綏靖主義的陰影，卻還只是把中共暴政視為戰略「競爭對手」，儘管大疫已經讓一個真相從苦難中猙獰地裸露出來：中共暴政以摧毀人類自由民主生活方式和攫取人類命運主宰權為終極理想，因而是世界公敵。

武漢大疫流毒世界，中共暴政本能地展現出其國際政治流氓的天性；世衛組織對中共政治流氓行徑的屈從，則表述冷酷的事實：中共暴政的一項戰略，即利用物性貪慾誘惑、腐蝕世界，以實現極權擴張意志，正在取得令人恐怖的成功；聯合國及其附屬組織相當程度上淪為中共暴政極權擴張的國際政治支點。

武漢大疫荼毒全球之際，2020大騷亂卻在美國乘勢崛起；國際社會開始走出綏靖主義的時間節點之上，梅克爾德國則繼續諂媚中共暴政，背叛民主國家陣營的意志。

大疫借上述兩個事件為人類敲響警示之鐘：西方自由哲學由於異化—異化為物性貪慾和本能的放縱—而喪失召喚心靈的理想主義魅力，社會主義思潮，即「白左」思潮因此已在北美和歐洲氾濫；由於金權外溢為政治和社會特權的趨勢沒有受到強有力的法律制約，因而傷害到正義的原則，「白左」思潮和中共暴政的第五縱隊正形成魔鬼同盟，試圖利用金權對正義原則的傷害產生的社會負效應，徹底顛覆自由民主的生活方式。

上述武漢大疫的警示之意關注的致命之點在於，自由意志與中共暴政極權擴張意志即將展開的末日決戰過程中，「白左」思潮會使美國以及整個民主國家陣營處於變生肘腋、禍起蕭牆的險惡境地。

以死神的名義預言人類萬年文明史間從未有過之命運大變局；台海之戰勢將成為推開人類命運大變局之門的上帝之手或者惡魔之手。武漢大疫，波濤凶險，如百慕達之海；自由台灣則似諾亞方舟，承載著國際社會的敬意，駛向希望的海岸。

出類拔萃的抗疫成果為自由台灣贏得時代的尊重。但是，中共暴政卻因此將惡意洶洶的詛咒加諸於自由台灣，指控台灣「以疫謀獨」。

中共暴政如此作為並不只是政治嫉恨的非理性宣洩；很少有政客或者學者意識到，中共暴政指控台灣「以疫謀獨」，實質上意味著乘大疫之機發佈台海之戰的宣戰書。

意志創造歷史：2021年是中共建黨百週年，習近平欲把「征服自由台灣」做為中共「百年慶典」的獻俘禮；2022年將召開中共二十大，習近平欲借「征服自由台灣」之勢，為自己做中共「黨主席」的加冕，最終實現其效法毛澤東，成為共產帝王的「雄心」—獨裁者習近平的意志即中共暴政的權力意志，因此，台海之戰在2021年至2022年間展開是中共暴政意志的想定。

我以天啟之名預言：台海之戰，即當代末日危機之戰的決戰—自由意志與中共暴政極權擴張意志將借台海之戰，一戰而定人類未來命運。

如果中共暴政贏得台海之戰，不僅將立即使美日同盟瓦解，美國影響黯然退出西太平洋，而且勢必引發自由意志在全球範圍內不可阻遏的「大雪崩」式效應；中共暴政將因此手握人類命運立法權的權杖，昂視闊步於時代之巔，歷史會重歸另一個中世紀式的「千年暗夜」。

如果反制中共暴政極權擴張的國際大同盟贏得台海之戰，就等於自由意志贏得未來。

中共暴政雖然強悍得足以借極權擴張把世界逼上末日決戰的懸崖，但是，卻又脆弱得經不起台海之戰的失敗—失敗將成為中共暴政內部大危機核裂變的引爆器。隨中共暴政的末日大崩潰，當代人類末日危機轉瞬消弭於無形；東亞大陸將由極權專制的黑暗大陸，昇華為自由的聖土，儘管這種命運的昇華可能仍然需要用血海淚濤，來滌蕩中共暴政遺留的人性之惡。

人類前途懸於台海一戰

2020年大疫凶險之際，中共暴政便急不可待，借「香港版國安法」事件，展開台海之戰的序幕之戰。

當代國際政治背景之下，香港猶如自由意志的璀璨鋒芒，嵌入東亞大陸，這共產國際極權專制下的黑暗鐵幕之國。香港公民反抗中共暴政的自由人運動，使習近平感到荊棘刺臍之痛，遂興起心腹之患的大憂懼。

習近平在大疫彌天之時製造「香港版國安法」事件，其目的有二：

首先，從實質上滅絕港英當局贈給香港的政治遺產，即自由和法治，實現香港法律中共專制惡法化，從而使香港也淪為馬克思主義的政治和文化殖民地，並在香港公民的額際烙出中共暴政政治奴隸的刺青—習近平預借強化對香港的鐵幕控制，在台海之戰前消除荊棘刺臍之痛、患起心腹之憂。

其次，香港原本是中共暴政假借「一國兩制」之名征服自由台灣的示範之城。香港公民抗爭暴政的史詩中，「一國兩制」的謊言灰飛煙滅。但是，習近平卻試圖繼續盜名欺世，借諸強化對香港的鐵幕統治，維持「一國兩制」政治騙局，以為即將發動的台海之戰「正名」。

中共暴政裸露政治流氓之本能，背棄在香港實施「一國兩制」之承諾，製造「香港版國安法」事件，引發國際社會「萬夫所指」，萬眾側目。不過，鮮有洞察時局者意識到，「香港版國安法」事件實質上是台海之戰的序幕之戰。

台海之戰爆發的危險現在已成國際政治關注的主題之一。但是，鮮有智慧豐饒之士，預見到台海之戰將在2021至2022年之間臨世；亦少有靈智天縱者警示，台海之戰即自由意志與中共暴政極權擴張意志之間一戰定乾坤的末日決戰。至於具備經天緯地之材、能夠預言末日之戰乃意志的殊死相搏者，更是鳳毛麟角。



台海之戰即自由意志與中共暴政極權擴張意志之間一戰定乾坤的末日決戰。圖為共機多次擾台示意圖／Pixabay，國防部臉書，民報合成

科學理性已經將毀滅世界和人類命運的核能量同時注入自由意志和極權意志。在此背景下，末日決戰就超越戰略戰術的邏輯和物性能量的考慮，在巔峰對決之時，在時間的起點和終結重疊之處，呈現為意志的生死之搏；意志生死之搏的內涵歸結為一句終極逼問：「隨自由一起毀滅，還是苟活在中共暴政主宰人類命運立法權的地獄之中？」

儘管共產極權主義全球擴張過程中，中共暴政展現不受任何道德約束的詭詐狡黠，但是，當意志的終極對決到來之際，在圖窮匕現的時間節點上，非理性的強悍與瘋狂必定主導中共暴政的權力意志。因為，習近平所象徵的太子黨整體意志，意味著毛澤東魔鬼之魂的復活。

共產極權主義全球擴張是毛澤東原教旨主義的政治遺願；對毛澤東原教旨主義的信仰般的忠誠所決定，習近平宿命地演繹極權擴張的強悍與瘋狂—信仰即非理性；非理性的激情之焰燒紅的政治信仰，表述強悍與瘋狂。

同時，太子黨做為中共暴政開國元勛生理和政治基因傳承者，整體意志具有與生俱來的屬於政治本能的認知：中共暴政就是太子黨族群的生命意義、人生價值和財富依據；擁有專制國家權力就擁有一切，失去權力的源泉，即中共暴政，他們就失去一切—在內外危機如火如荼之際，借諸極權擴張強化高科技奴隸制的專制政治，乃是中共暴政求生的不二選擇。

在與中共暴政極權擴張的末日決戰之中，承載自由意志的民主國家戰略同盟如果要想成為凱旋者，其唯一選擇只能是鑄就更加強悍而銳利的意志之劍，並將如下誓言鐫刻在劍體之上：「寧肯在猩紅如獸血的核烈焰中化為金色璀璨的虛無，也絕不背棄自由。」

鐵血意志的殊死碰撞中迸濺而出機遇的火花，才可能點燃中共暴政內部末日崩裂的導火索—這是命運留給自由意志的最後機會。

鄧小平市場經濟以及江澤民「權力腐敗利益所有官員均霑」國策運作二十餘年，權力大潰爛如倒灌的錢塘江潮，一波未平，一波又起，肆意汪洋，其勢不可阻遏；貪污腐敗已成中共千萬貪官污吏日常的生活方式，利用腐敗權力謀求榮華富貴乃是當代中共狗官群體共同的人生信念。

鑒於上述情勢，應可知當代中共千萬官員並不願意為太子黨和習近平的共產極權擴張事業殉葬—那違背他們的人生哲學，不符合他們的人生信念。

因此，在自由意志立於末日決戰之巔，以劍鋒宣示「不自由毋寧死」的英雄誓言之時，中共千萬貪官污吏，這個心靈腐爛於物性貪慾的鼠輩群體，拒絕為極權擴張殉葬、反叛習近平就是極大概率事件—鼠輩猥瑣，但一夕群起反噬之兇狠，亦可令鐵石之心戰慄；千萬狗官奴顏媚骨，可一旦群起反叛，足以致習近平於絕境死地。

中共暴政不相信軟弱的善意；幸運不會垂青淚影盈盈的怯懦。

國際社會近半個世紀的軟弱和善意所奉獻的綏靖主義，最終卻為中共暴政注入強大的國家能量，將人類命運之輪推向地獄之門—

當代末日危機的毒酒，是由國際社會的意志軟弱和廉價的善意所釀就。

少年之時，我痴迷於追尋英雄人格哲學的神韻；此刻，末日危機呈現在二十一世紀的落日之巔，我聽到自由意志在呼喚英雄人格哲學的拯救。

※本文轉載自《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》