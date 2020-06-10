韓國瑜以將近九十四萬票遭到罷免，一些不同意見團體欲醖釀報復性罷免，鎖定幾位親綠的民意代表。有傳聞，親綠陣營乘勝攻擊，將台中市長盧秀燕等列為下一波罷免對象。這些均僅是傳聞，尚未付諸行動，可是如果屬實，以罷制罷絕非國家之福，損害政治安定，升高政治對峙，此風不可長。

韓國瑜的崛起、捲起韓流及被罷免收場，短短兩年台灣政壇奇皅倍受矚目。究其原因，相關討論不勝枚舉，仔細想想，韓國瑜本人丶國民黨丶民進黨政府丶高雄市民，韓粉丶網路社會，甚至國際社會及中國大陸等錯綜複雜的因素均糾葛在一起。有人自豪罷韓成功是民主政治的新里程碑，檯面上政治人物均表示尊重高雄選民決定，必須自覺人民可以授予權力，也可以隨時收回等冠冕堂皇言論。

認真思考罷免權的意義

由於高達四成二選民投票，將近九四萬張支持罷免，遠超過韓國瑜2018旋風之下八九萬張選票。台灣罷免制度及罷免權的行使爭議，似乎受到忽視或合理化。如果傳聞中的罷免活動此起彼落，認真思考罷免權的意義及台灣現行罷免制度的缺失，則有其必要。由於孫中山先生創導選舉丶罷免丶創制丶複決四權。台灣在民主化之後，全國性公民投票及罷免權行使，在民主國家，頻率次數較多。

有選舉應有罷免，一體兩面言之成理。民主國家，人民定期選舉行政首長及民意代表，雖然定期選舉，任期制，一段時期考核，行政首長通常又有屆次限制。罷免應是特別狀況，在任期未滿之前，人民欲取回授權，令其下台。民選公職人員如果任內作姦犯科，依法追究責任，也可以強制去職。只是有些訴訟時間長久，超過公職任期，失去意義。台灣現行法律，行政首長遭到扣押及一審判刑，即可停職，卻有民意代表判決服刑，因為沒有遞奪公權，保留民代職位。

罷免非常態應審慎行使

罷免是非常作為，尤其高階行政首長，政治及實際影響，均不可低估，相對而言，民意代表的罷免，由於合議制，比較不影響政局，有些不必遞補改選。綜觀政治史，民主制度老祖宗希臘城邦制度，選舉丶罷免均有。可是十八丶十九世紀開始民主運動，西方民主制度，十之八九只有選舉，未有罷免，十九世紀末，美國一些州才樹立罷免制度。包括罷免門檻丶罷免權本質丶罷免的利弊得失等考量，包括美國實際罷免實例不多，以基層行政官員為主。

民選公職人員的任期有的不長，例如美國聯邦眾議員任期兩年，實際上沒有必要再行使罷免。選舉與政黨政治息息相關，為了避免政局動盪不安，罷免淪為政黨鬥爭工具，不少民主國家沒有罷免設計。或是採取高門檻罷免程序丶要件，一般人民丶團體不容易輕易推動。台灣總統罷免即是高門檻，行政首長罷免成立要件，等於四分之一選民可以定奪，頗受爭議。地方民意代表係多選區產生，與立法委員丶行政首長等單一選區產生，大相逕庭。罷免門檻不宜相同，行政首長的罷免，更須小心謹慎，相對的政治效應不容忽視。