中央流行疫情指揮中心今（29）日公布，國內新增15例武漢肺炎病例，包括14例境外移入及1例本土，境外移入以歐洲居多，確診累計298人。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日公布，國內新增15例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）確診病例，包括14例境外移入及1例本土，包括3起群聚事件，境外移入以歐洲居多，確診累計298人。

指揮中心今天召開記者會說明，境外移入個案為9男5女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月14日至27日，發病日介於2月15日至3月25日；個案發病前分別有美國、英國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞士、土耳其、摩洛哥、突尼西亞、菲律賓及印尼活動史；出國目的以旅遊或工作為主。

指揮中心指出，案284長期於菲律賓工作，3月20日返國時，與28日公布的案277搭乘同班機(長榮BR-282)；於26日居家檢疫期間，因身體不適，通知衛生單位就醫，今日確診；同住接觸者居家隔離中。

指揮中心提醒，曾於當天搭乘同班機旅客，在居家檢疫期間務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀，請通知衛生單位安排就醫。

此外，今天新增個案中包括3起群聚事件，案289、293為一對夫婦，案293於3月7日至16日跟團至西班牙及葡萄牙旅遊，返國後開始居家檢疫；兩人分別於3月22日、23日發病，今日確診，收治於負壓隔離病房。由於案289無出國史，研判因近距離接觸案293且未有適當防護造成的本土個案，其餘同住家人檢驗中。

案288於3月10日至22日跟團赴摩洛哥旅遊，該旅遊團中有1人於3月26日確診(案250)，案288於3月23日出現發燒、咳嗽等症狀，經衛生單位安排就醫及採檢通報，在今天確診，該旅遊團截至目前共計2人確診。

案290及291為夫妻，於3月10日至14日期間赴印尼自由行，返國後持續在家進行自主健康管理，兩人皆於22日出現症狀，26日一同開車前往就醫採檢，於今日確診，收治於負壓隔離病房；相關接觸者均居家隔離中。