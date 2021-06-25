目前國際通用的公曆為陽曆系統，基督教即以陽曆12月25日為耶穌基督的誕生日，稱為Christmas，中文譯為耶誕節或聖誕節，在公曆上佔有一席之地，受到全球公認。

推動訂立佛誕節的佛教界熱心人士表示，佛教源遠流長，教界多採用陰曆系統訂立佛誕日，又因各傳承之別，以致分別落在陽曆4月或5月不等，無法有一致的日期可以共同紀念，提議佛教界應討論訂立一個陽曆統一的佛誕日，以期如同基督教有公認的耶誕節一般，也朝向設立公訂佛誕節邁進。

此前，東南亞佛教國家有衛塞節（Vesak或Wesak），為南傳佛教紀念佛陀誕生、成道及涅槃日。聯合國亦於1999年公訂國際衛塞節（International Day of Vesak），但由於每年隨著陰曆月圓日換算，所以陽曆標示此日的日期不定。

借鑑馬來西亞，雖然穆斯林教是該國的官方宗教，但其政府接受佛教團體的請求，訂定陽曆5月1日為衛塞節，以慶祝佛誕。而在台灣，雖然多有佛教寺廟或團體慶祝佛誕及浴佛活動，然而皆介於陽曆五月初至26日之間，沒有固定的日期，以致許多信徒莫衷一是，無所適從。

馬來西亞由於佛教徒少，相對容易達成共識。而台灣佛教界傳承眾多，若要成事，誠須結合民間信眾力量，一起集思廣益，加諸媒體傳播，以鼓勵我國佛教會召集各佛教機構單位共同協商，訂出一個在公曆上固定的佛誕日，希望能在國際社會正式紀念佛陀出世，並重視佛教為世界帶來的慈悲與智慧。