美國奧勒岡州等處出現極端高溫，人們到戶外水源區消暑。示意圖／擷自PBS News hour影片2021.6.29

聯合國國際氣象組織（WMO）星期二（6月29日）稱襲擊美國太平洋西北地區的熱浪是「異常和危險」的，而且有可能再持續至少五天。

國際氣象組織的一位發言人在日內瓦對記者們說，在美國俄勒岡州和華盛頓州的熱浪紀錄現在已經下降的同時，加拿大西部地區則出現極端炎熱。

加拿大哥倫比亞的利頓星期日創下加拿大歷來最高氣溫，達攝氏46.6度，但不到24小時後，該鎮星期一又刷新紀錄，氣溫高達47.9攝氏度。

國際氣象組織的這位官員說，今年此刻在這些地理位置出現的高溫令人震驚。她說：「這是位於不列顛哥倫比亞，靠近落磯山脈、冰川國家公園，可我們卻看到了更像是中東或北非的溫度。」

國際氣象組織說，在習慣了攝氏20度到30度的地區，極端炎熱對居民構成重大健康危險，還威脅著農業與環境。

國際氣象組織說，極端炎熱是由「大氣阻塞模式」造成，導致「熱穹」——也就是大面積的高氣壓被兩邊的低氣壓所困。國際氣象組織說，溫度有可能本周初在沿海地區達到峰值，到本周中段在不列顛哥倫比亞達到峰值，隨後，灼熱的氣溫預計將向東推移至阿爾伯塔。

位於俄勒岡州波特蘭的美國國家氣象局（NWS）星期一晚間在其推特報告說，該地區沿海一帶的氣溫已經下降。

俄勒岡氣象局在星期日的一則推文中說，氣候系統已經失去平衡，這類熱浪事件「正在變得更加頻繁和猛烈，這一趨勢預計將會持續下去」。



美國奧勒岡州、加州等處出現高溫警告。圖／擷自PBS News hour影片2021.6.29