最近民進黨因為黨員趙介佑涉毒，和種種劣行曝光，受到輿論的批評。連前台北市黨部主委黃承國，也被國民黨的鄭麗文以黃具有『黑道背景』大肆攻擊。黃承國回應說，年輕時或許曾經年少輕狂，但是二十幾年來，規規矩矩作人作事，滴酒不沾，連交通規則都小心遵守，並對鄭麗文當初背叛民進黨加入國民黨，背叛民主價值和理念加以反擊。

在國民黨白色恐怖統治時代，別說民主自由，連司法公正都不可得。台灣人被這個鐵桶一般的國民黨政權完全控制。黨外民主運動，只能在『法律』的邊緣遊走，從事『革命』。之所以說『法律邊緣』，是因為「法院是國民黨開的」。犯不犯法，國民黨說了算。回顧當年的『黨外民主運動』，實在稱不上『革命』。因為他們爭取的只不過是一點點的言論自由，和選舉的公平而已。但是統治者的慣用語是：「這事可大可小喔！」。一反『秀才造反，三年不成』的古訓，當年敢從事民主運動的，以堅持自由民主理念的讀書人為多。當年我就很納悶，為什麼敢殺人放火的『黑道』一大堆，卻看不到敢為社會的公平正義挺身而出的『俠』？在土匪政權的眼中，殺人放火不會危及國民黨政權，而且對付那些黑道，輕而易舉。反而那些爭取言論自由和公平選舉的『書呆子』，才是可能顛覆其政權的危險份子，而且他們受到人民的支持，處理起來很麻煩。韓非子說：「儒以文亂法，俠以武犯禁」。今天應該改為：『儒以文犯禁；俠以武亂法』才對。讀書人並沒有亂法。亂法的是國民黨和枉法裁判的法官。讀書人只是犯國民黨的不義之禁而已。而有俠義心的讀書人也好，農民也好，或『七桃郎』也好，稱之為『俠』，名符其實。是這樣的『俠』，才敢挺身而出，衝撞『非法之法』。那麼說『俠以武亂法』，只是亂國民黨『非法之法』的『俠』。其實在法治國家，『黑道』和『俠』沒有模糊的空間。只有在司法不公、正義不彰的社會，才有替天行道的『俠』存在的義理。在專制時代搞革命，是一種浪漫。早期的黨外運動者，大多數是懷有浪漫性格的讀書人。他們本來是手無縛雞之力的書生，對『革命』、對『俠』都懷有一種浪漫的情懷和想像。堅持自由民主和人權的普世價值，對抗專制獨裁的外來政權，不管是甚麼出身、甚麼職業，只要站在正義的一方，就是同志。對『黑道』也好，『七桃郎』也罷，只要改邪歸正，並且懂得大是大非，敢為社會公平正義挺身而出的人，都會更加珍惜和敬重。是不是黑道，不是誰說了算。有沒有犯法，犯了哪條法，才是司法追究的重點。黃承國如果有甚麼犯法的事情，鄭麗文應該明白提出指控，而不是隨便以『黑道』之名對黃承國潑髒水。其實鄭麗文只是想藉此打擊民進黨而已。

對黃承國批判她背叛民進黨和理念，鄭麗文倒是在她的臉書提出反擊，洋洋灑灑列舉近年來蔡英文和民進黨對民進黨理念和價值的種種背叛。我還沒有看到民進黨和蔡英文的回應。鄭麗文所說的，即使有些是事實。但這也不能正當化她十九年前背叛民進黨的行為。她應該對大家說清楚，當初如果不是為了自由民主和公平正義，而反對國民黨，她是為了甚麼加入民進黨？而十九年前又為了甚麼背叛民進黨加入國民黨？

黑道事件重創民進黨形象

國民黨因為被認為『傾中』和『統一』，失去選民的支持。在台灣主體意識的認同上，國民黨無法和民進黨競爭。只好拿各種內政問題和執政黨糾纏。這些作為，只能製造一點政治噪音，對國民黨不會有加分的作用。對民進黨也未必會減分。但是這次發生趙介佑事件，讓鄭麗文撿到槍。我認為黑道事件對民進黨，遠比萊豬、廢核那些議題的傷害要大得多。所以民進黨應該對黑道問題，徹底說清楚。大是大非，當然該徹底說明；國民黨的黑道數量之多，對台灣政治、宗教和善良風俗的敗壞，更應該來個總清算。讓人民看清楚國民黨有多黑。但是光指摘國民黨，不能讓民進黨更乾淨。如果有身在黑道幫派，或和黑道幫派牽扯不清的黨員，即使本身沒有犯法，也不能保證那些幫派不犯法。所以應該拒絕幫派份子入黨。但是具有正確的政治理念，站在公理正義的一方，而且早已改邪歸正的『黑道』，反而比那些背信棄義的政客高尚得多、清白得多。不是嗎？

至於像新黨王炳忠、侯漢廷等人，拿中共的錢在台灣發展組織，法官居然判決無罪；統促黨由黑得發亮的大哥，接受中國官媒訪談，宣稱要透過自己的江湖背景，吸收中南部年輕人，由綠轉紅，成立紅色隊伍，宣揚和平統一，號召陣前起義。以政黨之名合法掩護非法、用江湖的口才以言論自由當護身符，幹『竊國』的勾當，這些人才是真正『大尾』的呢。『宣揚和平統一』可以辯稱是言論自由，但是『號召陣前起義』難道沒有觸犯叛亂罪嗎？為甚麼以江湖背景可以吸收中南部年輕人？他當然了解黑道人物本來就是具有叛逆性格，有行動力，敢衝敢殺，自有一套犯罪邏輯和規則（CODE），並且可能已經是犯罪累累，與政府為敵的『罪犯』。為什麼特別說要吸收南部年輕人？是南部黑道比較好騙？或南部黑道是綠色的？還是北部黑道已經是紅的？老實說，他雖然很聰明，但是玩得不夠『漂撇』，不夠超凡入聖。要混到『侯』的等級，為人行事要能讓社會大眾稱讚，或至少能夠接受。法治國家，沒有『黑』可以冒充『俠』的空間。更別說人神共憤的『紅』了。