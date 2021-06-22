作者指出，媒體把「天下圍中」歸功於拜登的合縱連橫，其實真正臨門一腳，來自澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。圖／擷自澳洲ABC新聞影片2021.6.13

全球圍中情況下，習近平壓力山大，連最聽話的東協諸國也在觀望站在那一邊，所謂：落水狗沒朋友，今天中共註定成為孤狼，幾乎是國際叢林法則。

很多媒體把「天下圍中」歸功於拜登的合縱連橫，其實真正臨門一腳，來自澳洲總理莫里森，傳聞在G7峰會上，莫里森展示一封中共駐澳公使給澳洲政府最後通牒，簡單說就是恐嚇信，信中羅列澳洲政府得罪中共十四罪狀，這裡面包括澳洲阻擋一帶一路工程，澳洲要求對武漢病毒來源調查，澳洲關閉孔子學院，信中最難聽的流氓話就是：「你把我當作敵人，我就是你的敵人」，老共語氣囂張，莫里森在會中說：「沒有任何西方國家可以接受中共如此干預內政」。

這十四項通牒，早在峰會前，中共駐澳公使在雪梨接受「第九電視臺」和《雪梨晨鋒報》專訪，已經對澳洲人民大放送，也不是太機密，完全是公然恐嚇，視澳洲為中共附傭國。

七大工業國抗中聯盟形成

很顯然，這封信令人憤怒，也使七大工業國聯盟抗中態勢形成，即便歐洲各大國，對中國經濟策略有各自考量，但並不影響抗中大局，毫無疑問，G7峰會決議，也使北約峰會跟進，放棄一中原則舊思維，保護台灣如同保護西柏林，已經成為西方國家共識。

上週，拜登在受訪時說：「習近平不是我的朋友」，態度決絕，使拜登對中國政策全面轉向，擁抱熊貓變成討厭熊貓，時間在4月份，原因也呼之欲出。

叛逃美國的中共國安部副部長董經緯，是拜登轉向最關鍵人物，浮華世界所報導：國防部情報局手上，最高層級叛逃者，就是此人，他所提供的情報，反轉了拜登的思維，原來對美國最大威脅是中共，不是俄羅斯，上週普拜會上，因為納瓦尼事件，無法達成美俄共識，但是，會中，普丁暗示老共軍力不是美國對手，這話也向老共傳達，你別主動惹禍，一旦美中衝突時，俄羅斯會維持中立，俄羅斯長期把中共列為第三號敵人，當然也樂得隔山觀虎鬥，一旦美國真的出手打擊中共，對俄羅斯百利無一害。

最早揭露董經緯名稱，是一家保守派小報《紅州》（RED STATE），董經緯從河北國安局，爬到國安部副部長，受到張力軍提攜，根據報導，董經緯在2月中，以赴美探訪女兒名義，從香港出境，到達加州立即連絡美國國防部情報局，並住進安全屋，接受全天候保護，董經緯也交代，暫時不和CIA、FBI接觸，因為這兩個單位遭受紅色滲透最嚴重。

中共收買美國官員、議員

6月18日，老共又使出「此地無銀三百兩」絕招，由黨媒出面闢謠，宣稱董經緯人在北京，主持會議，但是卻只發文稿，不給照片，很顯然，董經緯不在北京。

紅州的報導也歷經查證，他們從百度網進入國安部官網，去年還存在的董經緯照片和介紹詞條，已經被刪除，很顯然這裡面有無法告人的隱情。

紅州所揭露董經緯情報內容，涉及武漢實驗室製造病毒，中共生化武器計劃，病毒釋出後世界被影響的模擬圖，其他情報尚有中共潛伏美國的科技特務，學生特務，千人計劃接受金錢援助者，還有中共收買的官員，議員，以及中情局和聯邦調查局人員，其中還有中情局潛入中國數十位特務，被逮捕過程，以及背叛美國的雙面諜，這些資料震怒拜登，尤其是美國的叛國者，就在華府。

事實上，中共從來不認為美國是朋友，和美國交往目的就是幹掉美國，美國友誼之手，只是一廂情願。

今年3月，美中阿拉斯加會談，楊潔篪要求布林肯交出董經緯，布林肯當時還不知道有這號人物叛逃，當場大吵一架，回美國後，情報總監才告知拜登確有其事，5月初，完整報告才出爐，據傳，6月初有一百多位中國特務學生進入美國，已經被搜捕，美國也開始進行情報單位清洗換血。

現在，拜登和西方國家要求中共開放武漢實驗室，接受調查，甚至施壓要凍結老共貪官在美國存款，中共已經擺出拒絕態度，非常堅決，習近平肯定說：放馬過來吧，因為死豬不怕滾水燙，這時候，美國的態度就會變得很關鍵。

三個月時間很快就到，如果老共耍流氓，對武漢病毒調查相應不理，美國會怎麼做，會演變成戰爭嗎？全世界都在看。



作者指出，G7峰會決議也使北約峰會跟進，放棄一中原則舊思維，保護台灣如同保護西柏林，已經成為西方國家共識。示意圖／擷自G7 UK 推特