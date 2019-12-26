直到換起冬衣，才發現，這一年又匆匆而過，這一年，台灣政壇上一個被造的神，又匆匆跌落神壇，本來被打進死亡幽谷的民進黨，卻突然甦醒，這一切輪迴起落，短短一歲，考驗台灣人智慧，也關係著這塊台灣土地的命運。

熟悉的聖誕音樂聲，又在街頭響起，日本人開始為今年尋找漢字註解，無疑的，「災」字將是日本2019的代表，而香港的今年，只有一個「亂」字，大家應該不會反對，但是，這個亂字暗地底還充滿希望，那麼台灣呢？

我為台灣挑了一個「危」字，2019年，是台灣最危險的日子，香港是在沒自由之下爭自由，所以會亂，而台灣卻在有自由之下，可能失去自由，所以更危險，依照說文解字，危的意思就是「居高而懼」，當一個人或一個國家來到高處，應該感到恐懼。

這一年，中國的字選擇「穩」，這是統治者的立場，站在人民立場應該是「衰」，美中貿易戰爭已經拆穿了中國強大的表象，號稱第二大經濟體，其實充滿脆弱，連GDP的數字都出現造假，豬瘟尚未平息，鼠疫接踵而至，改革開放之前，豬肉用糧票可換，卻沒想到40年後，豬肉要用搶的，廣州盛傳，沒豬肉，就殺狗，狗肉不夠吃，中共還下令寵物狗也可食，真的震驚世界，過去蓋大樓成為首富，現在賣豬肉成為首富，很多人連做夢也夢不到，所以，中國社會的2019年，只有一個「衰」字可言，國家走入衰敗，人民跟著倒楣。

國家衰敗人民倒楣

但是，台灣卻反過來，美國佬對中國開出第一槍，被拯救的卻是台灣，已經快被中國併吞的台商，又回過頭來，想到自己的母親比較好，至少台灣不會出現搶錢的政府，有些台商還在眷念中國舊日撈錢的好時光，沒想到香港人替台灣的迷惘，又對中國開出第二槍，這一槍徹底使一些還想游走中台兩邊的台灣人，對中共徹底絕望，如果比台灣還進步，更有錢的香港人，都選擇離開中國大家庭，為什麼台灣人還必須死抱著中國，會更好嗎？這是台灣人潛意識下，中國感情徹底的毀滅，把國民黨五十年來，植入台灣的中國符碼，徹底起了顛覆。

就像12月21日，高雄的「罷韓」遊行中，斗大的標語寫著，「我已經醒了，但是台灣呢」？到底，去年被紅色媒體洗腦投錯票的人有多少？我們無從估計，從挺韓團體人數來看，應該還不少，至於現在有多少人從洗腦中甦醒，只能等待明年1月11日投票才知道，所以，根本無需辯論罷韓，挺韓，哪一邊陣營的遊行人比較多。

阻擋台灣持續對中國經濟依賴，必須感恩美國解危，台灣人依賴中國的心理，要感恩香港來解危，但是，還有一些危險只能靠自己解危，這些危險來自內部，不在外面。

第一， 如何把這一部「舊中國爛憲法」徹底改造，若無法改造，也必須暫時封存，以「台灣基本法」作為台灣憲法，否則就無法擺脫」一國兩區」的爭議，讓自己陷入不是國家的窘態，更讓那些企圖引進中共力量來併吞台灣的人，有理直氣壯的理由，中台交流40年下來，一把糊塗帳，萬桶辛酸淚，所有困擾皆來自舊憲法，台灣雖然已經政黨輪流執政三次，但是中台之間是敵是友，仍然搞不清，「敵少友多」的時候，官員進入中國，宛若自家廚房，「敵多友少」的時候，如同現在，死不往來，這並不是正常國家之間交流的常態，偏偏有些政黨政客，會鑽憲法漏洞，不把國家對應敵國政策，看在眼裡，寧願擔任中共侵略台灣的協助者，口口聲聲和平交流，政府還拿他沒辦法，這才是危險所在，你要以法律辦他，他就說，以前都這樣，藍男綠女，走在一個中國紅毯上，一堆人去投共，卻沒想到，今非昔比。

第二， 舊憲法一但凍結，新的台灣基本法必須考慮金馬領地的歸屬，金馬群島的歸屬，應該由當地人自己公投決定，這是人道考量，如果無法處理金馬群島，中共就有理由認定內戰尚未結束，即便已經不是國民黨執政，中共卻認為內戰的對象是「中華民國」，台灣的「去中國化」就無法完成。

第三， 台灣之危，來自紅色媒體，美國通過「香港人權法案」後，已經開始清算香港親共媒體，這些媒體釋放假訊息，歪曲「反送中」運動的意義，甚至顛倒國際印象的言論，罄竹難書，如今，美國人出手，許多親共媒體老闆人人自危，但是，台灣卻連正常國家應有的「反滲透法」，還在立法院被國民黨杯葛，更遑論「中共代理人法」，難道連門前雪也不自掃，還要美國出手制裁台灣內部的親共媒體嗎？只要這些打著言論自由旗號，顛倒思想，製造虛假訊息的親共媒體，持續毒害台灣人腦子，相信中共的邪惡治國很棒，那麼台灣的危險就無法擺脫。

在自由民主和獨裁專政之間，台灣人選擇哪一邊？選票就是真正答案，不要聽信那些心裡想著統一，嘴巴卻高喊「捍衛中華民國」的人，更不要聽信那些會幫你發財的人，2019年，台灣居安思危啊？