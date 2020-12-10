「廢獎金、救冤案、護人權」！法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟等民間團體12月9日在高巿議會第一會議室舉辦「落實法稅改革 搶救台灣人權」公聽會，與會專家學者與十多位議員均批查稅獎金不當，並支持廢除查稅獎金、解救冤錯假案、護衛人權的決心。

環保稽查人員執法沒有獎金，警察稽查犯罪也沒有獎金，為什麼「查稅」要有獎勵金?有與會議員致詞說：「政府應黑白分明，該查就查，不能以獎金做誘因，有獎金背後會有協商不法，他就有朋友身受其害，政府應該黑白分明，不能因獎金制度讓公務員上下其手」…

「全力支持廢獎金！」李慶榮律師表示：「公務員有薪水，執行公務是份內工作，領獎金這是變相賄賂」，他舉例如太極門刑案司法已三審認定敬師禮是贈與，課稅主體是贈與人是很明確的事，最高認定權在法院，國稅局知錯不改，為獎金而蠻幹，執行署為了獎金還強行拍賣，有違法亂紀之嫌！

法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟等民間團體12月9日在高巿議會第一會議室舉辦「落實法稅改革 搶救台灣人權」公聽會，與會各界發起「廢獎金、救冤案、護人權」三大訴求。現場也說明諸多案例顯示政府機關「護衛人權」意識仍不足。為此現場也發起推動「落實法稅改革 搶救台灣人權」連署。

打零工的基隆市民陳青旭因欠繳交通罰款1萬8千元，房子就被行政執行署法拍兩百多萬祖厝，那是祖孫三代六口唯一的住處；台中賴先生積欠牌照稅3.8萬，兩千多萬元的房子竟面臨被強制執行的查封！年輕創業家鍾先生公司倒閉還被國稅局課重稅加罰緩五千多萬元並限制出境，被迫滯留海外，與妻子父母無法相見，骨肉分至今七年：「919竹北事件」黃姓志工媽媽只事舉牌表達訴求，就被大批警察逮捕、漏夜偵訊移送地檢並限制住居，還因此得壓力創傷症候群！

此外，「2020十大人權新聞網路票選活動」日前出爐！前五名「侵害賦稅人權轟動國際，太極門沒欠稅遭違法拍賣」等諸多案例。

從事稅務稽核32年的黃坤光為了捍衛租稅正義，保障納稅人權，於兩個月前出了一本書，他認為太極門案被非法課稅，是本來就沒有的稅，就要撤回註銷，也不是國稅局更正為零，這和刑事判決一樣，只要主體客體錯誤，就原判決廢棄，而不是發回更審。他表示，太極門案一直都在假案中，當初被檢方誣指為詐欺非法所得去辦，就不在課稅範圍，結果詐欺辦不成，又誣指是補習班收入，這是互相衝突矛盾的。他表示，合法所得也不是通通要課稅，像太極門依所得稅法第4條第17款是受贈取得的財產屬免稅所得，太極門稅案從頭到尾都是稽徵機關的錯誤，但現在行政機關不理不睬，以為這樣就可以了結？

今與會專家學者高雄市政府國賠委員李慶榮律師、前高雄國稅局簡任稽核黃坤光、前台大法律系教授陳志龍、德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆、瑞士洛桑管理研究院 (IMD)世界競爭力專家陳永昌博士、消防署危害物災防專家顧問劉明哲博士、澎湖有線電視前董事長黃吉祥與10多位不分黨派的高市議員。