美國總統川普下令空襲伊拉克巴格達國際機場，造成「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）和伊拉克什葉派民兵組織 「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）在空襲中被美軍炸死，伊朗任命伊斯梅爾·卡尼（Esmail Ghaani）接任「聖城軍」新指揮官，卡尼揚言報復，「要讓美國人的屍體遍布中東」；川普警告，如果伊朗對美國進行報復，美國將對伊朗52個目標展開猛烈反擊。

美國之音報導，伊朗革命衛隊高級指揮官阿布哈姆扎（Gholamali Abuhamzeh）3日指稱，伊朗將對可觸及範圍內的美國人進行報復，並表示，可能會對海灣地區行駛的船隻進行攻擊。

川普4日在推文中表示，「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼被炸死後，伊朗「大膽叫囂」將攻擊某些美國資產作為報復目標，且已襲擊美國大使館，並準備攻擊其他地點。

「美國希望不再受到任何威脅」，美國已經對準了52個伊朗目標，包括對伊朗及伊朗文化來說非常高層級、重要的目標，如果伊朗進行報復，這些目標和伊朗本身將很快遭到猛烈而迅速的反擊。

特普也指出，對準52個目標，代表1979年被伊朗綁架的52個美國人質，他們被伊朗關押了444天。