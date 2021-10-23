「台灣醫學史學會」成立於2008年，由陳順勝教授倡議、陳永興醫師、陳榮基教授等人共同推動希望建立以台灣為主體的醫療歷史觀，而百年前所成立的台灣文化協會也有許多醫界人士參與其中，因此年，台灣醫學史學會(TAMH)與杜聰明博士獎學基金會策畫在10月16日假高雄歷史博物館舉行台灣醫學史學會2021會員大會暨台灣文化協會百年紀念研討會。

台灣文化協會是1921年在台灣日治時期成立的一個文化與政治團體，章程訂下「以助長台灣文化為目的」，積極教育民眾民主理念與價值觀。雖然歷經分裂，且日本警方強制解散，使得台灣文化協會於1931年瓦解。但短短十年期間，也產生文化上啟蒙台灣，反抗日本殖民教育的作用。

主辦單位之一的「台灣醫學史學會」現任理事長為高醫大前校長劉景寬，另一主辦單位是「杜聰明博士獎學基金會」，董事長為杜武青；三個協辦單為分別是：「台杏文教基金會」現任理事長為陳政宏院長、「台灣高雄醫學大學全球校友總會」理事長為江文舜；以及中研院台灣史研究所，現任所長為許雪姬。

本次研討會共策畫三大單元，包含「台灣文化協會時代之醫學教育精神」、「從文協時代之工運 談職業病醫學與專業發展」、「台灣文化協會時代之醫界人物」。完整影音如下：

Session1台灣文化協會時代之醫學教育精神

座長/引言人：賴其萬教授

總督府醫學校之醫學教育/講者 張秀蓉教授

醫師典範與台灣文化協會/講者 陳永興董事長

文協時代至今之醫學人文精神傳承/講者 韓良誠醫師

錄製：林崑峯

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Session 2 從文協時代之工運 談職業病醫學與專業發展

座長/李孟志教授

文協時代之南部工運 引言人/許雪姬教授

台灣公安與職業病醫學史之演變/講者 陳順勝教授

台灣護理職場之演變/講者 胡文郁教授

南部工運精神-以高醫醫療工會為例/講者 吳國揚教授

錄製：林崑峯

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Session 3台灣文化協會時代之醫界人物

座長/陳永興董事長

文學時代之領導者 引言人/蔡篤堅教授

百年盼望-從*甘露水*看文協時期台灣的身體觀 講者 蔣渭水基金會蔣伯欣董事

賴和醫師之行醫、文學與社運關聯 講者 賴和基金會李昭榮董事

杜聰明博士與霧峰林家 講者杜武青董事長、林嘉澍講師

錄製：林崑峯

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