在白宮將社交媒體推特上一則包含中華民國國旗的推文刪除之後，台灣的外交部已指示其駐美代表提醒拜登政府，不要因此引發各界不必要的「猜測或誤解」。示意圖／擷自公視新聞影片

在白宮將社交媒體推特上一則包含中華民國國旗的推文刪除之後，台灣的外交部已指示其駐美代表提醒拜登政府，不要因此引發各界不必要的「猜測或誤解」。

根據路透社和台灣媒體的報導，「白宮2019冠狀病毒應對小組」星期二（7月6日）在社交媒體推特上發文，詳細列舉美國向世界多個國家捐贈疫苗的種類和送達時間，並用各國的國旗來代表這些國家。推文中也直接列出捐贈給台灣的莫德納（Modena）疫苗及其抵達時間，並且附上了代表台灣的中華民國的國旗。

三位美國聯邦參議員6月6日搭乘美軍運輸機訪問台灣，承諾向台灣捐贈75萬劑莫德納疫苗，而拜登政府后來又追加捐贈175萬劑。總共250萬劑的莫德納疫苗已經於6月20日運抵台灣。

台灣總統蔡英文在看到白宮這則有關美國向世界多國捐贈疫苗的推文後，不僅立即轉推，而且特別留言：「感謝美國的慷慨，我們將共同戰勝這場疫情大流行」。

可是一天之後，也就是星期三（7月7日），白宮的這則推文就被刪除。

路透社在報導這則新聞時特別提到，美國和大多數國家一樣，不正式承認台灣的政府，而是與堅持「一個中國」政策、聲稱台灣是中國領土一部分的北京保持官方關係。任何有關台灣是、或應該被承認為一個獨立國家的說法或暗示都會引發北京的強烈不滿。

路透社引述台灣外交部發言人歐江安的話說，外交部已經注意到這則推文已經消失，「對於推文遭刪除的原因，媒體有不同的解讀，外交部已經要求（台灣）駐美代表處提醒美國，不要因為相關推文的刪除而引發各界不必要的猜測或誤解」。

路透社曾經聯絡美國在台協會駐台北辦事處尋求對推文被刪一事的評論，但美國在台協會要求記者去詢問白宮。路透社說，由於時差的關係，無法在半夜聯絡白宮。

路透社的報導說，美國是台灣最重要的國際支持者和武器供應國。拜登政府也已經確認對台灣的支持。不過白宮國安會印太事務協調員康貝爾（Kurt Campbell）星期二（7月6日）在參加美國智庫的一場視頻座談時表示，美國支持台灣尊嚴、維護堅實的美台非官方關係，但是美國不支持台灣獨立。

台灣外交部發言人歐江安向路透社表示，台美之間的互信近年來「持續改善」，拜登團隊也展示出對台灣的強力支持，這包括美國對台灣的疫苗捐贈。



台灣總統蔡英文7/6看到白宮這則有關美國向世界多國捐贈疫苗的推文後，立即轉推，而且特別留言：「感謝美國的慷慨，我們將共同戰勝這場疫情大流行」，如今白宮推文已經被移除。圖／擷自推特