政府元月1日起允許含十ppb以下萊劑之外國豬肉進口，並全面規定所有通路豬肉肉品須標示「原產地」，萊豬還沒進口，就導致台灣豬批發價格短短數日就上揚每公斤約十元，豬肉製品（便當為例）每個上漲了十元，新北市消保官還在稽查後還替業者「掛保證」—沒有哄抬物價，另也有消費者反感要發起拒買。其實，台灣豬價上揚擋不住，引發一波通膨也免不了，只是大小而已。罪魁禍首應是中國國民黨撲天蓋地的亂打萊豬議題，波及非含萊的外國豬，躺著也中槍，而台灣豬「坐享其成」，消費者無端受害，向誰討公道？

近日台灣豬批發價明顯上漲，農委會主事者推說春節年關將近，需求增加，和萊豬問題應沒有關係，純是睜眼説瞎話，因為批發市場到貨量少了一萬五千頭，明明顯示台豬因後勢看漲，豬農「惜售」！量少當然價漲。而台豬為何上漲？和國民黨抹黑萊豬，波及所有外國豬有絕對關係，光大賣場丶超市全面須標示「豬原產地」，還有中小學團膳須用台灣豬肉這二招，就扼殺了百分之九十的外國豬在台灣的市場，被台豬所替代，台灣豬還不「水漲船高」嗎？擋得住嗎？

台豬短期內增產到滿足供應量，不可能，中短期內台豬飛漲勢在必行（除非業者假標示用台灣豬，卻用外國非萊豬），台豬既漲，影響民生物品價格也是必然，故一波通膨免不了。過去，許多餐廳未須表明產地之下，使用外國非萊豬，和消費者相安無事，如今被迫非改用台豬不可，每公斤價差至少增加十元至五十元，「虧本生意沒人做」，當然轉嫁消費者身上。

打萊豬造成多輸局面

其實，萊豬是個假議題，是假食安之名，行政治闘爭之實，受傷最重的不是枱面上打萊的政黨，而是不相干的外國豬業者，和本地消費者，躺著也中槍，前者原本銷台巿場恐失去大半以上，後者無端付出較多代價買豬肉。而外國豬被汙名化後，要好幾年才能逐漸恢復元氣，本地消費者一時氣憤拒買，也拒不了全面壓力，沒代沒誌多了花費，食安也沒有增加！有夠吊詭的局面，但造成此多輸結果的政黨政客，也不必以「亂入」為榮，眼睛雪亮的民眾還是要討回公道的，包括白白被增養豬場汙染河川空氣的農村居民們，債有主，寃有頭啊！

前中央研究院院長李遠哲本月5日指出，鹽和硝酸鈉（防腐劑）有毒，不能吃太多，但是在適當添加量下，人們還是可以接受，萊豬也一樣，在標準安全範圍內可以吃，對人體健康沒有什麼影響，但為何有人天天吵萊劑，而輕忽空氣汙染引起的肺腺癌等病，「我是覺得不可思議」。

還有，更嚴重的是，國內在在野黨強烈壓力下，全面鉅細靡遺，強力推廣台豬，使外國豬白白失去原有市場，重視貿易公平的美加等一丶二十國，是否會因而向WTO提出「非關稅貿易障礙」的控訴？果如是，那就誌大條了。為了萊豬的公平貿易開放，反導致國際貿易紛爭，甚至國際貿易報復， 那就無語問蒼天了！



作者指出，近日台灣豬批發價明顯上漲，農委會主事者推說春節年關將近，需求增加，和萊豬問題應沒有關係，純是睜眼説瞎話，因為批發市場到貨量少了一萬五千頭，明明顯示台豬因後勢看漲，豬農「惜售」！量少當然價漲。圖／郭文宏