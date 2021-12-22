進入2021歲末年終之際，寒流一波波來訪，對於經濟弱勢的獨居長者來說，更需要保暖衣物禦寒。因此 門諾基金會 在今年11月初便開始籌備禦寒物資的募集，如：圍巾、棉被、毛帽、襪子、身體乳、護膚膏……等，期待為長輩們準備豐沛而實際的愛心聖誕禮物。

門諾基金會提出構想時，便獲得許多長期的公益好朋友們一起共襄盛舉，陸續捐贈許多愛心物資，包含過去長期捐助過年福袋給長輩的隆通工程股份有限公司，此次捐助了363頂毛帽、367條圍巾、430雙襪子；台積電慈善基金會則捐助200條100%空心纖維的雙人可清洗棉被，讓長輩有溫暖舒適的睡眠；輝達（NVIDIA）公司則捐贈68頂毛帽、69條圍巾、71雙襪子；此外曾捐助日照車的范姜勇先生與翁慶川先生，這次則慨捐32頂毛帽、31條圍巾、554雙襪子；從去年到今年，持續捐贈護膚膏的I Love Pure芳療手作館，今年也依舊關懷花東長者，捐贈900瓶護膚膏；小巴黎股份有限公司則捐贈617瓶身體乳，讓長輩的肌膚在冬日不要過於乾燥。

門諾基金會表示，送「聖誕禮物」的出發點，除了以最實際的方式協助長輩好好過冬、減輕經濟負擔外，更是希望可以照顧到長輩們生活中的方方面面，也讓長輩不會在寒流中受凍。各界捐贈的物資在近日陸續到齊，門諾基金會的督導員們也加緊腳步，深入社區之中，將一袋袋的「聖誕禮物」親自送上長輩手中。高齡92歲行動不便的李先生，看到門諾基金會的督導員送上圍巾、毛帽，還幫忙穿戴上時，相當開心，直說這樣就不怕冷了；獨居且為低收入戶、身障者的林女士，目前使用門諾基金會的居家及送餐服務，當她看到督導員送來物資時，開心的直呼：「你們怎麼那麼好！」說就像是拿到屬於自己的聖誕禮物一般，十分珍惜地說要把圍巾、毛帽穿戴在身上，出門就不怕冷了。



門諾基金會督導協助幫忙穿戴上愛心聖誕禮物。圖／門諾基金會提供

本次所募集的聖誕物資共計分送給多達611位長輩，門諾基金會表示，非常感恩許多公益好朋友的響應，在聖誕佳節即將到來之際，可以為長輩們傳送溫暖與祝福，在寒冬之中一起迎向新的一年。明年門諾基金會承諾，未來服務的步伐也不會停下，一定會持續透過服務將社會大眾的愛心送到最弱小的弟兄身上，盡全力照顧弱勢，讓他們都能實際受惠。



門諾基金會督導員送上圍巾、毛帽、襪子等，長輩們都相當驚喜。圖／門諾基金會提供