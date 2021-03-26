COVID-19疫情也已悄悄地肆虐逾一年，過去一年多來，國外旅遊盛況不再，但在某一被遺忘的職場，卻還有一小群人仍然默默的堅持忙碌，那就是支撐國家經濟的貨機組員與把急於逃離疫區的國人帶回台灣溫暖的家的機師們，正值開放帛琉旅遊之際，桃園市機師工會發出需要政府及國人共同關心的呼聲。

自去年3月全球疫情爆發以來，國內航空公司的機組人員執勤模式與正常生活均遭受到重大影響，如今已經持續超過一年，許多機師去年自3月以來至年底的十個月期間，居家檢疫加上停留於國外外站旅館房間內（不得外出）隔離的總天數，竟達到將近180日 。讓飛航機組人員成為全台灣「檢疫最頻繁」、「檢疫天數最多」、「長時間就醫最困難」的一個群體。

長時間的檢疫導致組員工作執勤與檢疫隔離之外的自由時間嚴重遭到壓縮。而今年起更加緊縮的檢疫政策實施後，更讓情況加雪上加霜，機組人員陷入更高強度的「檢疫—執勤」無限輪迴，許多機師自今年1月起至今，沒有任何一天能夠完全自由行動（所有時間都處於執勤飛行—居家檢疫—自主健康管理狀態）。如此幾乎不間斷地檢疫隔離與執勤，機組人員的身心健康狀態受到影響的程度越來越嚴重。

為了更科學並全面掌握機師身心健康的普遍情況，桃園市機師職業工會與臺北醫學大學附設醫院職業醫學科主任林劭華醫師共同合作，針對國內航空公司駕駛艙組員，採用 General Health Questionnaire—12（GHQ—12）心理健康檢測工具進行大規調查（註1）。GHQ—12 為世界範圍內所使用較為廣泛之心理健康量表之一，共 12 題，用於了解被調查者近期之心理健康狀況。



在疫情期間，堅守崗位，支撐國家經濟的貨機組員在一年來陷入「檢疫—執勤 」無限輪迴，讓機組人員身心健康集體亮紅燈！圖／桃園市機師職業工會提供

在有效問卷數逾 700 份的研究結果顯示：雖然由於機師群體本身具備較高之抗壓性等特質，因此量表中包括「覺得自己能對事情下定主意」、「是否對自己失去信心」等關於是否喪失自信（Loss of confidence）問題，仍有高達六至七成機師認為與過往並無差異。然而，在設計衡量『焦慮及沮喪（Anxiety and depression）』、『社交功能障礙（Social dysfunction）』等問題上，則明顯呈現出處於高度不良狀態。

🔴七成機師出現相較過往嚴重的失眠問題（ 70.0%）

🔴近七成機師感受到較過往更大的精神壓力（ 69.9%）

🔴近九成認為無法享有正常的日常生活（ 89.0%）

另外，在生活困難點（Difficult part for living）上，超過八成機師表達在「體能維持上」出現問題（81.9%）， 超過七成機師表達在「 就醫 」上遭遇困難（ 71.3%）。

若將填答問卷機師區分為：被迫處於持續「檢疫—執勤」無限循環的長程機隊（歐美等航線） 機師，以及相對未受長時間檢疫政策所苦的短程機隊機師，更可從兩者在「焦慮及沮喪」、「社

交功能障礙」上呈現出的顯著差異，清楚看出是否長時間持續檢疫，即為造成上述身心健康狀態惡化的主要變因。種種訊息，都顯示處於現階段檢疫與執勤政策下的機師，身心健康已普遍亮起紅燈，且到了相關單位不得不正視的程度！

過去無論在實務上或是相關飛行安全文獻都顯示，機組員的心理狀態與安全決策呈現正相關，換言之，機師的身心健康狀態乃是直接影響到飛航的重要因素，這也是機師工會感到如此憂心之原因。這份研究調查的共同主持人、且專攻領域為航空醫學專科的臺北醫學大學附設醫院職業醫學科主任林劭華醫師也補充說明：

COVID­‐19 疫情期間，使用 GHQ—12心理健康檢測工具調查「疫情衝擊、病人照護、隔離檢疫」

造成心理壓力的相關研究不在少數。從英國、孟加拉等國研究可發現，疫情期間受試者 GHQ—12 分數明顯較非疫情期間為高，表示疫情及檢疫隔離措施確實會對相關人員心理產生一定程度壓力。而針對台灣機師的調查研究發現，在 GHQ—12分數統計上，飛航組員分數及異常比例均明顯高於其他研究受試者，間接說明此刻飛航組員的高心理壓力狀態。林醫師強調，飛航安全極為重要，美國聯邦航空總署（FAA）、國際民用航空組織（ICAO）皆相當關注疫情期間 飛航安全及飛航組員心理壓力問題，有鑑於前述調查結果，擬定因應措施應刻不容緩！

機師工會在今（26）日上午所召開的記者會上，除了完整公布上述研究調查結果，出席的機師也在記者會上透過流程圖表，以實地拍攝之照片清楚說明與解釋過去一年多來，機組員在整個執勤飛航的過程中（包括在國外航站停留期間），是如何在每一個防疫的環節上做到近乎滴水不漏，事實上，也正是在機組員如此謹慎的防疫努力下，自今年起對機師進行擴大採檢以來，至今累積上萬筆採檢全數皆呈現陰性。

代表台北市醫師職業工會出席的曾培琪醫師，除聲援機師工會外也特別提到：過去一年來，在艱困疫情下，看到許多機師配合各項檢疫的規定，同時也在崗位上不斷付出。不過，同時現在也有數據告訴我們，機師身心健康已經受到很大影響。研究指出除了機師在情緒方面的影響外，還提到「體能維持」與「就醫」，這兩個影響長期下來都可能影響到飛航安全。台北市醫師職業工會一直努力改善醫療勞動條件，就是認知到沒有身心靈健康的醫師，就沒有好的醫療品質。同樣的，機師沒有好的身心靈健康，就沒有好的飛航安全。

機師工會期望透過記者會的說明，一方面讓社會大眾與政府真正理解機師的真實處境與當前困境，在此國門重開泡泡旅行之際，呼籲政府除了拼貨運與旅遊經濟之外，也能同步放寛目前世界最嚴格的飛行組員檢疫政策，回歸初始有效的防疫措施，並能夠正視目前機師身心健康狀態集體惡化的情況，立即著手研議並改善目前針對機組員的相關防疫以及檢疫政策，譲這群社會上少數而必要的從業人員，在身心健康的前提下，提供優質的服務。



機師工會期待政府除了拼貨運與旅遊經濟之外，也能夠正視目前機師身心健康狀態集體惡化的情況，研擬針對機組員的相關防疫以及檢疫政策，讓從業人員在身心健康的前提下，提供優質的服務。圖／桃園市機師職業工會提供

註1，此研究將以〈COVID-19 加強檢疫政策對長程航線飛航組員心理健康影響之研究〉於 4 月的「中華民國航空醫學會年會」上正式發表。