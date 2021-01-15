美國國防部星期四（1月14日）又公佈了一批直接或間接在美國經營的「共產主義中國軍事公司」，其中包括小米、中微和高雲等半導體公司以及海南航空旗下的大新華航空和中國航空集團等九家公司。這意味著，美國投資人必須在今年11月11日之前剝離這些企業的債券。

美國國防部星期四再指定九家中國公司為直接或間接在美國經營的「共產主義中國軍事公司」。

國防部在一份聲明中說，它是根據1999財政年度國防授權法案第1237條的法定要求而做出這一公佈的。

這些公司分別是：

中微半導體設備（上海）有限公司（Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.）

籮筐技術公司（Luokong technology Corporation）

小米公司（Xiaomi Corporation）

北京中關村發展投資中心（Beijing Zhongguancun Development Investment Center）

廣東高雲半導體科技股份有限公司（GOWIN Semiconductor Corp）

大新華航空有限公司（Grand China Air Co.,Ltd. ）

中譯語通科技股份有限公司（Global Tone Communication Technology Co.,Ltd. ）

中國航空集團有限公司（China National Aviation Holding Co. Ltd.）

中國商用飛機有限責任公司（Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.）

聲明說，國防部「決心突顯並對抗中華人民共和國的軍民融合發展戰略，該戰略通過確保人民解放軍獲得由這些看起來是民用實體的中國公司、大學和研究項目獲取和研發的先進技術和專業知識來支持其現代化目標」。

五角大廈在2020年6月向國會公佈了最初的中共軍事公司名單，包括20家中國企業。除了華為和海康威視，中國移動、中國電信、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、熊貓電子集團等知名企業都榜上有名。此後，國防部不斷更新這個名單。

川普總統2020年11月發布行政命令，禁止美國人對這些被認為是由中國軍方控製或擁有的公司進行投資。這個星期三，他對這個行政命令進行了修訂。根據修訂後的行政令，到2021年11月11日，美國投資者將被要求完全剝離由國防部指定為中國軍方擁有或控制的企業的證券。11月發布的那項行政令僅限制美國投資者不得在禁令生效之後購買這些企業的證券。

川普政府在強化對這些被列為中共軍事企業的投資限制的同時，據報導取消了把中國科技業巨頭阿里巴巴、騰訊和百度列入黑名單的計劃。

美國商務部也有一份經濟實體黑名單和軍事終端用戶名單。