行政院長蘇貞昌今（24）日表示，疫情不分國界，如果中國一開始不隱瞞疫情，世界早點獲得警告，相信不會危害這麼厲害。圖／行政院（資料照）

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情全球肆虐，但中國連日來新增確診數都是零，美國國務院發言人嗆中國隱匿疫情，一開始是台灣先通報世衛的，對此，行政院長蘇貞昌今（24）日表示，疫情不分國界，如果中國一開始不隱瞞疫情，世界早點獲得警告，相信不會危害這麼厲害。

蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告總質詢，針對昨天召集跨部會會議，討論紓困加碼一事，他在會前受訪時回應，各部會如何紓困、振興都有部會業管業務，大家整個來盤點商量，要做到立竿見影，盡量為大家紓困同時振興，最後定案還要整理，會向國人同胞報告。

蘇貞昌表示，台灣因為有過去SARS的經驗，且國人同胞齊心合力渡過第一關，但第二關更強，我們更戰戰競競，希望大家互相體諒、齊心合力，不但要防堵疫情、減災，同時也會把台灣經驗、資料讓國際知道，盡國際社會一員的責任，希望全球疫情皆能早早趨緩，大家都儘量減少受害。

至於是否有封城規劃？蘇貞昌指出，我們不到封城這種作法，其實國人同胞警覺性很高，也都知道不要成為害群之馬，指揮官也一再要求，尤其最近返國一波高潮，務必自己做好自主管理，這不只是照顧好自己的健康，也不要害到家人、周邊的人，更是不要增加國人社會的負擔，「我們不必封城，但自我管理好，受害就會少」。

關於有學者呼籲必須進行群聚減災計畫，進議場內是否要戴口罩？他說，他在議場要答詢，不方便，議場這麼大，大家距離這麼遠，只要依據指揮官及專家會議所提出的種種規範、指引，相信大家都可以做好，「我不會戴著口罩」。