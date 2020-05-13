酷熱時節，南臺灣游泳休閒運動產業最老牌也最大型的「南和花園活水休閒館」經營者少東卓長謂力推該館引進德國的KURHAUS，他說：「游泳消暑水療KURHAUS健身一下，正夯！」。

KURHAUS起源於德國，KUR " 意為保養 "HAUS"意指"館"。德國在１７世紀於溫泉區，建立許多保養館。亞洲的溫泉大國約在1974年引進並融合其大和溫泉湯治文化。

KURHAUS發展衍生至今形成專業醫療和休閒觀光兩大面向。在台灣休閒式水療運動產業源於1998年，肇因李總統「根留台灣」政策，時任民進黨立委尤宏與交通部觀光局長張學勞發起官民合力成功推動1999台灣溫泉觀光年的效應下，全國溫泉及非溫泉地帶的游泳池，為接軌國際俾利觀光倍增，因而大幅改造本土溫泉浴場，引進德國休閒水療。當時游泳池甚至三溫暖休閒健身中心也轉型加入改造水療行列，水療專家呂嘉和則擔綱協助建構國內外水療理論，台灣水療運動產業至此百花齊放！

位在高雄市中正文化中心斜對面的「南和花園活水休閒館」鄰近高雄捷運橘線文化中心站３號出口，擁有室內外多水道泳池外，尤其KURHAUS水療設施還有真正德國進口的水柱噴頭等先進設施。

「南和花園活水休閒館」當前經營者少東卓長謂說，南和從1970年代原本只是一年只能經營半年的純泳池，後來曾改增加滑水道等遊樂設施，帶動夏日戲水的樂潮，惟因應冬日泳客的需求又增建室內游泳，現在成為可全年全日無休的泳池環境外，還增設SPA水療與人工溫泉及芳香精油等各式冷熱湯泉與蒸氣烤箱等三溫暖。

卓長謂指當前滑水道已不符潮流「功成身退」外，南和一如其「花園活水休閒館」現在一年四季都能戲水、游泳或是泡湯水療，尤其室內水療還有採用德國的水柱噴頭，包含仰式按摩、立式按摩、浮浴按摩、湧泉按摩、腳底按摩、健胸按摩、灌頂按摩與瀑布按摩，每一項的設施自認都夠標準。

KURHAUS源於溫泉區，惟沒有溫泉的地帶也可使用人工製造的溫泉或利用一般水，藉由水具有浮力、壓力與溫度所產生物理與化學作用如溫熱效果與水柱沖擊、箱蒸、步行浴浸泡等各種綜合運用。

「南和花園活水休閒館」至今已有三十多年的歷史，從最早擁有滑水道的游泳池，到南台灣唯一擁有最多之滑水道的水上樂園，經過2002年第三次全新改裝後，成為南台灣唯一同時擁有室內溫水泳池及室外電動遮陽天幕露天泳池、日式湯泉風呂、芳香草本浴、蒸氣.烤箱三溫暖、德國健康SPA水療、美容養生池、會員健身房.會員聯誼廳...等全方位休閒養生綜合會館。