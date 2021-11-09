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每日國際焦點

尼加拉瓜奧蒂嘉在逮捕所有政治對手下順利四連任，美國威脅予以制裁。

巴西總統波索納洛將加入中間偏右政黨自由黨，以聯合對抗左翼的盧拉。

歐盟主席Ursula von der Leyen呼籲對白俄放任偷渡客進行新一波制裁。

以色列外長拉皮德接見華府左派遊說團體 J street及民主黨議員，為4年來首度有部長接見 J street代表團。

日本

岸田首相宣示將建立880億美元大學資金提升日本科技能力

南韓

面臨尿素短缺危機。柴油引擎需尿素來中和空氣汙染

北韓

南韓密切關注北韓重起邊界情況

中國

佳兆業集團承認現金流非常吃緊，徹底喪失投資能力

印度

下訂1000萬劑Zydus Cadila的DNA疫苗 ZyCoV-D，每劑265盧比(3.57美元)

坎普爾茲卡病毒疫情爆發89人確診

澳洲

阿斯特捷利康抗疫抗體雞尾酒療法獲澳洲許可註冊

斥資1.78疫澳幣，增加電動車充電站與氫燃料電池車加氫站

菲律賓

杜特蒂女兒不參選達沃市長連任

馬來西亞

星馬間航線將無需隔離

新加坡

29日起提供馬來西亞、瑞典、芬蘭已施打疫苗旅客入境無需隔離

越南

首條捷運於河內市開始營運

泰國

勞工短缺將開放外勞入境

俄羅斯

貨運公司TransContainer與泛韓物流、波蘭PKP LHS合作，提供南韓經俄羅斯遠東地區鐵路運輸到波蘭、烏克蘭的貨運服務

孟加拉

Beximco製藥將開始銷售美國默克藥廠的抗疫藥物molnupiravir的學名藥

吐瓦魯

尋求國家若因海平面上升完全沉沒後還能繼續以一個國家存在的法理辦法

英國

食品物價在10月4周上漲2.1%

法國

坎城發生伊斯蘭激進分子持刀攻擊警察，防彈背心擋下刀刺，警察無傷

德國

9月出口跌0.7%，連2月降

俄羅斯

與中國簽約聯合開發多功能重型直升機

瑞士

外長表示不參與歐美因人權問題制裁中國，將追求與北京關係的特殊路線

義大利

因Google要求用戶Google Drive，認定是違反公平競爭行為，裁定將罰款

西班牙

2020年9月立法規範遠距工作後，使遠距工作成本激增，快速退流行，又成為非主流

白俄羅斯

歐盟主席Ursula von der Leyen呼籲對白俄放任偷渡客進行新一波制裁

波蘭

警告白俄羅斯邊界上還有數千偷渡客

葡萄牙

警方破獲中非共和國聯合國維和部隊利用軍機走私黃金、鑽石、毒品

美國

攔截俄國勒贖駭客集團資金610萬美元

加拿大

魁北克經濟部長會見特斯拉主管

墨西哥

防疫封鎖20個月後，美墨邊界重開

巴西

總統波索納洛將加入中間偏右政黨自由黨，以聯合對抗左翼的盧拉

阿根廷

法國礦業集團Eramet 、中國浙江青山，將聯合在阿國興建鋰生產廠

智利

阿他加馬沙漠成為垃圾場堆滿快時尚服飾產品，智利每年進口5.9萬噸二手衣其中2萬噸轉售，3.9萬噸無法轉售的成為垃圾

哥倫比亞

委內瑞拉走私汽油減少，使得用來作為毒品交易媒介的汽油不足，黑幫轉而從輸油管線偷油，使管線偷油案大增

委內瑞拉

開始以古巴製疫苗為2歲以上兒童施打

玻利維亞

運輸與鐵路工會發起罷工

尼加拉瓜

奧蒂嘉在逮捕所有政治對手下順利四連任，美國威脅予以制裁

以色列

外長拉皮德接見華府左派遊說團體J street及民主黨議員，為4年來首度有部長接見J street代表團

沙烏地阿拉伯

要求外國企業在利雅德設立總部使利雅德商辦需求上升

阿拉伯聯合大公國

能源部長稱投資不足將造成油氣價格上漲

埃及

與美國戰略會談前，美國國務卿布林肯稱埃及需改善人權

摩洛哥

準備建立港口設施改採海運進口天然氣，以抗衡阿爾及利亞中斷天然氣供應

突尼西亞

人民抗爭反對重啟垃圾山，警方發射催淚瓦斯驅離

民主剛果

與美國共同行動，破獲價值350萬美元象牙、犀牛角、穿山甲鱗片

尼日

學校大火25學童死

象牙海岸

宣示將投資北部地區學校、醫院、就業，以抗衡伊斯蘭極端主義

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