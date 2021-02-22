冠狀病毒已導致全球危機超過一年。在一項研究中，漢堡大學物理學羅蘭·維森丹格教授（Prof. Roland Wiesendanger）闡明了病毒的起源。他得出的結論是：無論是數量還是質量的證據，都表明武漢市病毒學研究所的實驗室事故是造成本次大流行的原因。

該研究於2020年1月至2020年12月進行。它基於跨學科的科學方法，以及使用各種信息源的廣泛研究，這包括學術文獻，印刷和在線媒體上的文章，及與國際同事的私人交流。它沒有提供任何高度科學的證據，但確實提供了大量且認真的證據：

與SARS和MERS等較早的冠狀病毒相關流行病相反，迄今疫情爆發了一年多來，尚未發現能使SARS-CoV-2病原體從蝙蝠向人類傳播的中間宿主。因此，人畜共患病理論作為大流行的一種可能解釋，沒有充分的科學依據。

SARS-CoV-2病毒可以驚人地與人類細胞受體耦合，並穿透人類細胞。這是由特殊的細胞受體結合域與冠狀病毒之字形蛋白的特殊（furin）裂解位點結合而成的。這兩個特性壹起在冠狀病毒中是以前未知的，表明SARS-CoV-2病原體非自然來源。

武漢市中心疑似魚市場未提供蝙蝠。但是，在武漢市的病毒學研究所，有世界上最大的蝙蝠病原體之一，它們來自中國南方各省的遙遠洞穴。蝙蝠極不可能從近2000公裏遠的距離，自然進入武漢，只可能在這個病毒學研究所附近引起全球大流行。

武漢市病毒學研究所的一個研究小組多年來對冠狀病毒進行了基因操作，目的是使它們對人類更具傳染性、危險性和致命性。科學專家文獻中的許多出版物均證明了這一點。

已有文獻記錄：在冠狀病毒大流行爆發之前，武漢市病毒學研究所存在重大安全缺陷。

有大量直接跡象表明，SARS-CoV-2病原體的實驗室來源。比如，武漢病毒學研究所的一位年輕科學家首先被感染。還有許多跡象表明，SARS-CoV-2病原體已於2019年10月從武漢市及周邊的病毒學研究所傳播出去。還有跡象表明，中國當局於2019年10月上半月對該病毒學研究所進行了相應調查。

「目前的冠狀病毒大流行不僅在當前的頭條新聞中佔據主導地位，而且還將伴隨人類許多年，尤其是對社會和經濟的影響。數月來，處理和管理「電暈危機」，一直是政界和媒體的首要問題，這是可以理解的。但是，對當前大流行的起源問題，進行基於科學的批判性檢查與研究，至關重要，因為只有在這種知識的基礎上，才能採取足夠的預防措施，使未來發生類似大流行病的概率降到最低點。」羅蘭·維森丹格教授這麽認為。

該研究於2021年1月完成，並在科學界進行了初步分發和討論。該出版物的目的是激發廣泛的討論，特別是在所謂的「功能增益」研究的倫理方面，這會使病原體對人類更具傳染性、危險性和致命性。該研究的作者表示：「這不再只是小部分科學家的事，而必須立即成為公眾探討與辯論的主題。」