19日台大校務會議表決通過：「陳文成事件紀念廣場設置文字『紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者』」。

錯了，其中國家應改為「國民黨」，否則是哪個國家？是台灣或中國？國民黨有何資格代表國家？國家理應是建立在自由，民主與人權之上，然而國民黨有嗎？

台大校訓是「敦品力學，愛國愛人」，毫無疑問，陳文成完全做到了，然而目前台大有幾人完全做到？會寫論文或「製造」論文者不少，然而幾人有道德勇氣？

大學校長需要道德勇氣與正義感

試問，管某人有嗎？為何選校長時履歷表填載不實，沒有利益迴避，政務官任內沒有任何政績，又常像老大一樣自稱「爺們」，這樣的人有資格當校長嗎？有校長的品格與氣質嗎？

陳文成對台灣的自由，民主與人權有極大貢獻，若沒有他的犧牲，台灣可能永遠沒有反對黨，永遠不會解嚴，校園也不會有學術自由可言，台大為何不幫他立銅像以作為所有師生的典範？

其高中母校建中，又為何不幫他立銅像？數十年來，建中校門口總是立著獨裁者老蔣的銅像是什麼意思？難道要全校師生效法他專制獨裁與殘暴不仁嗎？若只會讀死書與考試又何用？

如果當年陳文成還在，現在應該才是台大校長的不二人選，因為台大不僅需要真正有學問，更需要有道德勇氣與正義感的人來領導。