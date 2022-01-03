李連春是以前台灣省政府糧食局局長，是蔣介石的大紅人。

康水生是彰化縣社頭鄉人，花蓮師範畢業後，在故鄉湳雅國小當老師，後來不知什麼原因？好像撞邪似的，語無倫次、精神不正常而被解職，被解職後，他每天遊蕩在社頭街上、在國小校園、在鄉公所、社頭農會、郵局等各機關單位。他說：是來各機關單位巡視；也常和這些單位的公教職員、工聊天。

由於他每天頭上，都戴著以前日本兵，技術工程師人員所戴的軍帽，衣著像上班族一樣，還算整齊、清潔。

他雖然已不屬於某單位的員工，但各單位的職員或工友，對待他也蠻尊重，總不會少他一杯茶水的。大家也喜歡跟他天南地北，無所不談，聊個没完、没了，只是談久了，結論是不知所云……。

有一次，糧食局長李連春到社頭農會，那天農會總幹事蕭錫鑫，剛好有事外出，而康水生在正在門口，李連春局長就跟他打起招呼，然後兩人就坐在附近的長椅子上聊起天來，談論省府的肥料、稻谷政策……，使農民很吃虧，各地農會都在訐譙。康水生說：這樣欺壓農民……說話越來越大聲，駡糧食局長李連春是『土匪』，農會員工都抬起頭、放下手邊工作圍過來。顯然，康水生越駡越起勁，忽然有一位員工過來提醒他：「喂！你說你是糧食局局長李連春本人，為什麼現在駡你自己？」

「啊！對！我剛才是李連春本人，現在已改為農民，你們這些人，才是李連春的人，應該統統抓去槍斃才對！」

「我堂堂李連春局長，不敢槍斃你們嗎？」

「好！我現在打電話回去，馬上叫部隊過來，統統把你們槍斃……」