還記得康熙苑營運之初，我卯足全力研究菜色，經常變換菜單，但過猶不及，顧客有時會抱怨：「我要吃的菜怎麼又不見了？」後來我才將「紅炖魚翅」這種比較特殊的主菜給固定下來，當然，其他像魚、豬、羊、雞這類的主菜是必定有的；至於附菜我大多用簡單方便又便宜的焗類料理。雖然楊董並不介意康熙苑的食材成本高，只說可以打平成本就好，但我細想公司還是得要賺錢的，不能長此以往下去，所以在附菜上盡量使用便宜、好吃又健康的食材。例如：生焗草菇，一人份成本才10多塊。

照理說臺灣宴席最後的完席點心應該是甜點，像是馬蹄糕或杏仁豆腐等，所以我也在餐後提供這些點心。馬蹄糕分兩層一白一紅，白色用的是杏仁，紅色是用草莓醬，現在很多刨冰店使用的草莓醬其實是紅色色料加上勾芡而成，這道甜點以前在蓬萊閣相當受歡迎，和山水亭的杏仁豆腐甜湯一樣出名。除了沿襲傳統，我也盡量求變化，例如甜點布丁：起先，我在康熙苑設計出一款獨家的綠豆布丁，用現成綠豆仁，加上香氣十足的「快達牌」椰漿，再加鮮奶和洋菜粉，煮好冰鎮起來，上桌前倒扣在玻璃小碗內，淋上鮮奶、椰漿和蜂蜜，最後點綴葡萄乾，就成了市面上找不到的康熙苑獨門甜點。

接著，我受石牌榮總的張院長之託，想開發來自直銷通路的小麥草產品，我本想把小麥草做成布丁，打算藉此打出名號，在各大通路鋪貨，無奈直銷商品本身成本太高，最後開發不成。雖然小麥草布丁無法如願上市，卻在後來的美食展時有了新契機！當年正好以「茶」為主題，坪林茶業博物館請我指導開發茶類商品，我用平價的綠茶粉替代成本高的小麥草，製作出一樣帶有綠顏色又符合健康訴求的綠茶布丁，頗受大眾喜愛。

後來有一次我因美食展到美國參訪，發現佛羅里達州的葡萄柚既特殊又美味，因此將它納入康熙苑的餐後水果，取代普通的西瓜。只要將葡萄柚剖開、挖出果肉，刀切六瓣，淋上蜂蜜再附上果叉，不僅準備起來快速又方便，還兼顧美味健康，能幫助身體排油氣。總之，我除了將蓬萊閣所學加入康熙苑的料理外，更多的是我自己的創新與改良。

康熙苑採中菜西吃，整齊又美觀，且在套餐餐後附有老人茶。原本，康熙苑在顧客用完餐後都會送上白開水，不過客人反應無法接受白開水，所以我添購保溫桶，把餐後白開水改為中式茶水。原本是用高級茶葉沖泡，不過從經營成本來看，根本不划算，所以我到大稻埕有記茶行購買較便宜的綜合茶，一次買個50斤，還得開車去載。雖然是比較便宜的茶，且用保溫桶大桶沖泡，但因是用精美的茶壺盛裝，我還自行幫這些茶具設計底座，可以同時放茶壺、杯子，成組呈上茶品，賞心悅目，客人也因此覺得茶好喝。某次我請經常光顧的好友喝茶，讓他試試桶裝的茶水與裝在茶壺裡的茶，看哪個比較好喝？朋友認為裝在茶壺裡的比較好！我心想，這明明都是一樣的茶，會認為茶壺裡的比較好喝，想當然是受到精美茶壺的影響。

康熙苑的餐飲水準高、廚師手藝好，連馥園楊小姐和來來前同事小胖，以及水晶宮舞廳的師傅阿九仔也曾來一探究竟。最後小胖和阿九仔回去也把這套餐概念應用在他們的料理上。不過在康熙苑成名前，我始終不敢對外宣稱我做的菜就是「臺灣料理」，只敢稱作「 中國菜」，將「紅炖魚翅」說是「潮州魚翅」，外界還以為康熙苑賣的是潮洲菜。老實說，如果我正名這「 潮州魚翅」應該稱為「紅炖魚翅」的話，可能也沒幾個人聽得懂；以前蓬萊閣用排翅製作的紅炖魚翅，是板橋林家林柏壽的最愛，如果桌上沒這道菜他可是會嫌棄的！再說，當時外界普遍認為臺灣料理水準低，如果康熙苑標榜臺灣料理的話，恐怕會招致顧客批評。

我在康熙苑創「中餐西吃」的概念，對中餐界產生頗大影響，並吸引許多媒體報導，為了款待上門的媒體，身為股東的我總是自掏腰包花錢請客，不花公司半分公關費。媒體每次採訪最少3、4人為一組，而康熙苑的餐點平均定價高，我不可能只請他們吃490元的套餐，最少得請個1600元的套餐面子才掛得住，也才符合我所料理出的臺菜水準，如此一人一份套餐請下來，對我個人的財務造成很大的負擔。在負荷不了公關支出的壓力下，我只好變相迴避，若有媒體要採訪，就拿康熙苑的相關介紹要他們自己寫，再也不敢請這些媒體們吃飯。畢竟我的月給才8萬5，若這事發生在來來飯店的話，我大可去公關部請領公關費。

不過話說回來，靠著媒體的報導讓康熙苑出了名，股東們看到康熙苑在媒體上曝光，漸漸有名氣，也樂得開心，每逢開會總是稱讚：「電視台報導很多，黃師傅功勞真大！」當時就連公共電視也曾採訪我，大約是在1988年左右，我帶著魚翅、鮑魚、燕窩、龍蝦、九孔、竹笙等高級食材接受公視採訪並示範烹調，那時公視還發行了錄影帶。1993年我因廚藝創新，獲得臺北市政府頒發「金工獎」。

楊董的政商關係良好，與前總統李登輝也有交情，有次康熙苑為了招待某外國總理，特地歇業一天，在神龍廳款待這位貴客，那時康熙苑外面都是保鏢與轎車，其實接待大官實在很艱苦，賺不到什麼錢，也無法好好服務一般顧客。相較之下，蔣緯國的作風就親民許多，有次蔣緯國來康熙苑用餐，外場服務生與副總竟沒人認出他來，認得蔣緯國的鄧總又恰巧不在店內，我發現後大為吃驚：「你們大家竟然沒認出蔣緯國？」我隨後趕緊帶著副總經理上前去招呼。早在來來飯店時我就經常在蔣緯國面前示範料理，現場還有蔡辰男特地請人送來蓮花、玫瑰花等樣式的花卉冰雕，鮮紅又漂亮。

而蔡辰男對應酬場合的談話也相當有一套，即興以四字句巧妙的把「梅花」和參與開發「梅花餐」的蔣緯國連結在一起，我聽了恍然大悟，往後凡是蔣緯國來用餐，必定在冰雕或餐食上結合梅花，表達心意，蔡辰男看到了也稱讚我說：「黃師傅你怎麼那麼厲害！」當邱創煥擔任省主席時，蔣緯國還曾在來來飯店以梅花餐宴請他，雖然說形式上是2500元的梅花餐，但來來飯店還是用了上萬元的菜餚出餐，可見企業家還是得機靈才行。

我做高級的改良臺灣料理吸引了不少名流，像賓士企業的林錫湖董事長、潤泰集團的尹衍樑、三商行的翁肇喜都是李白三的座上賓，我也因此和他們熟識。後來翁肇喜先生的三商行準備設立中華飲食文化基金會，他這個事業是公益的，對飲食文化的推廣很有貢獻，算是對我們這個行業有重視，所以我不但捐出資料，在圖書館落成時也到場幫忙。至於嚴長壽總裁亦經常來訪，只要嚴總裁上門，我必定上前打聲招呼。

林錫湖董事長到康熙苑多半是點1000多塊的餐點，最多點至3200的價位，幾次用餐後，他對我說：「阿興師，你怎麼賣這麼貴啦？這樣店裡會有生意嗎？」我聽了回應：「康熙苑是走高級路線，你一台賓士就幾百萬了，才不過點個1000塊錢的餐就這樣哇哇叫？」林錫湖董事長解釋：「我不是嫌餐點太貴，這是分析顧客的心態讓你了解，是為你好。我們會到康熙苑來是交際應酬所需，普通時候想吃個便飯是不會到這裡來的，尤其是你們餐點的定價高，恐怕無法做長期的生意。」事後我仔細想想，林錫湖董事長的話也頗有道理，給了我靈感，於是我在中午時段推出380元午間套餐，限額10套，還有490元套餐，晚間套餐則是700元起跳。

鄧總人漂亮、笑容甜、口才又好，非常善於應對、招呼客人，經常帶著過去的下屬到康熙苑消費小酌。她給我的待遇也相當豐厚，月薪8萬5，年終獎金2個月，雖然月薪就此打住不再增加，但另發盈餘的5%當獎勵金，每賺1000萬，我就能分得50萬，我為了感謝鄧總的知遇之恩和協助，便與她共享獎金。此外，我對員工也相當大方，每年少不了紅包犒賞他們的辛勞，所以康熙苑的員工幾乎不曾流動，我服務的18年來僅有1、2位員工離開。

我在康熙苑前前後後一共待了18年之久，一直到2000年陳水扁當選總統、政黨輪替的第2年，企業界開始出現一些耳語，眼光厲害的企業家趁著生意好，紛紛將店頂讓出去，也有部分的人就此移民國外，而楊董也怕此後生意走下坡，打算將康熙苑頂讓出去，畢竟康熙苑的股東多是國民黨的要人。除政治因素外，我在康熙苑總攬包括採購、烹飪以及管理等各種事務，日子久了不免有了些閒話，像是一些股東，經常背地裡說我藉採買食材中飽私囊。其實，像是鮑魚等食材經常遇上貨源短缺，食材商因此不收月結支票，要求現金給付，我為了可以大量進貨，得自掏腰包用現金補足公司貨款，之後再向公司請款，卻也因此被認為是圖利自己，令我十分氣憤。至於我找自己的姪子協助管理俱樂部，當然更成為她們的口實。

另一方面，我拒絕簽帳也是導火線之一。因為我堅持只能刷信用卡，時康熙苑在美國運通和花旗銀行的信用卡營業額，每月高達數百萬，甚至還受頒財政部獎項，連鄧總出國都有優待。但部分股東仗著持股多，來此用餐總是貪盡便宜，不僅用支票付款，還將支票的兌現日期延長達3個月，叫人生意如何做下去？我實在無法再忍讓，只好趁股東開會時，以不指名道姓的方式托出此事。總之，經過這些惱人的事，楊董既然說要將康熙苑頂讓出去，我便乾脆答應。但鄧總對此顯得非常不捨，她對我說：「黃師傅啊，我們做得那麼辛苦，康熙苑知名度那麼高，就這樣讓給別人好嗎？」我想她不明白「在商言商」的道理，生意好時談頂讓才能獲利。後來楊董退出，我也在萬般捨不得的情況下離開康熙苑，將它交給鄧總繼續經營。

本文摘自《蓬萊百味臺灣菜》（玉山社，2019年12月）