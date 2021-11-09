什麼是美呢？這是一個有趣的問題。事實上，每個人對「美」的想法與看法都不同，也讓美增添了許多神秘與不確定感。尤其，大部分的人對大自然，都能夠很自然地脫口而出：「好美的夕陽、好美的雲彩、好美的街道……」但，對於藝術品，繪畫、音樂、雕塑之流，卻往往會露出，我「看不懂」的表情，好似藝術鑑賞是一件極其深奧的學問。

在回答這個問題前，其實可以從幾個面向來看：「1. 大自然的生生息息、日昇日落，看似稀鬆平常，但每刻都有不同，傳遞出無處不美的狀態；2.流水、星空、雲朵，流動與變化莫測的樣貌，呈現出的是內心的驚艷與壯闊之美；3.我們能在和諧與接續、綿延的韻律感中，獲得喜悅和美的衝擊。」

首先，大自然的生生息息、日昇日落，看似稀鬆平常，但每刻都有不同，傳遞出無處不美的狀態。當厭煩於每日的工事之時，人們往往感受不到「美」的存在，甚至是更多的厭惡、煩躁、焦慮和緊迫。此刻，人是隔絕於大自然的，尤其在長時間坐於辦公桌前，處理雜務之時，更是離開天、地甚遠。如此，將「人」抽離之下，勢必將無法「調和」於萬物之間，難以「合一」。此將，陰過盛或陽過盛，生活難以達致平衡，久了必將病弱、心智不穩，而戕害了身體！「美」，在於將「人」和「天」與「地」，相互震盪，以達平靜與順心……

再者，流水、星空、雲朵，流動與變化莫測的樣貌，呈現出的是內心的驚艷與壯闊之美。登高望遠，看見奔流而至的雲海，那股將世界盡收眼底的「氣勢」和「肚量」，削弱了來自「人」自身所存在的「我執」！當萬物皆以流動之姿，則固限與阻礙必削減，生命自然「暢通」；世界自然「寬廣」。仔細觀察一下，會發現天上的雲朵，一直都在變化當中，雖然緩慢卻持續地「流動」著，沒有一天例外。人們亦同，唯有讓思緒持續「暢通」，讓手腳循環「暢通」，才不易內心與身體產生變異！這就是人必須承接天、地間的靈氣，來達到「美」……

最後，我們能在和諧與接續、綿延的韻律感中，獲得喜悅和美的衝擊。人的文化與智慧，是留在這世界的珍貴寶藏。書寫、繪畫、音樂，是「人」和「天」、「地」之間的靈性對話！「天」和「地」，在西方則謂之「神性」的存在。所以，人天生具有「貼近」神性的途徑，那就是運用手中的紙、筆，或是扯開喉嚨，甚至編起一片葉子，吹奏起來自「心」與「靈」間的天籟樂章！此刻，「美」並非「完美」，美是在所有的生命空缺中，留下一片可以「耕耘」的寶地，讓「不完美」，成就生命的「真實」！而這份「真實」，正是「美的真諦」。

在生命和諧的美與流動中，可以發現：「走向大自然，是找回人與天和地之間，生命連結的最簡單方式；在大自然流動的視野與暢通的生命氣息中，感受萬物靈氣間的震盪和環繞；創作出屬於自己和天與地的靈性連結，這是一份能夠撫慰自身與他人的重要印記，更是最真實的存在證明！」



仔細觀察天上的雲朵，一直都在變化當中，雖然緩慢卻持續地「流動」著，沒有一天例外。圖／Huiching