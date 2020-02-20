美國國防部負責政策事務的副部長約翰·魯德（John Rood）星期三向美國總統川普遞交了辭呈。圖／擷自美國國防部網站

美國國防部負責政策事物的副部長即將辭職，據信與國防部對華為公司的出口限制立場有關。

根據媒體報導，美國國防部負責政策事務的副部長約翰·魯德（John Rood）星期三向美國總統川普遞交了辭呈。魯德在辭呈中說，「總統先生，我的理解是您要求我辭職」。魯德並列舉了他任內取得的政策成績，包括讓美國國防部集中「對付來自中國的不斷增長的威脅」。美國國防部同日在一份聲明中說，魯德將在月底辭職，其職務將由副手安德森（James Anderson）暫時代理。

川普總統同日在推文中感謝魯德為國效力，並祝魯德未來事業順利。

華為因素

魯德是2018年1月擔任美國國防部負責政策事務的副部長的。路透社說，川普總統一天以前反對一些政府官員進一步限制對華出口的建議，稱國家安全不應成為限制美國企業海外銷售的藉口。

路透社援引消息人士的話說，美國商務部將華為納入實體管制清單後，美國國防部最初持反對意見，但魯德最近讓國防部轉變了反對的立場。

美國政治網站（politico.com）本月12日援引五位知情人士提供的消息說，美國國防部即將轉變反對進一步限制對華為出口建議的立場。一位人士說，「不是事實出現了變化。是五角大廈的決策人出現了變化」。

網站說，國防部研究與工程部最初反對這個建議，擔心進一步限制對華為出口會損害美國半導體產業的壟斷地位。他們認為華為是很多美國半導體企業的主要收入來源，進一步限制會損害美國下一代戰鬥機和其他武器系統所依賴的更為敏感的芯片組（chipset）的研發投入。但國防部負責政策事務的副部長約翰·魯德推翻了這個部門的擔憂，讓國防部支持進一步限制對華為公司的出口。

根據美國商務部的出口實體清單的管制規定，一件外國製造的產品只要美國製造含量達到25%，就可以向管制清單上的實體出口。商務部建議進一步提高對華為公司及其海思半導體（HiSilicon）公司的出口管制，在遭到國防部的反對後將建議撤回。

網站說，美國國防部、商務部和其他部會的內閣副職級別的官員本月12日開會討論了對華為等公司的出口管制問題，美國國防部長埃斯珀、商務部長羅斯和財政部長姆努欽等內閣層級的官員計劃本月28日開會討論進一步提高對中國的出口管制問題。

烏克蘭因素

路透社說，魯德副部長去年致函國會，稱烏克蘭在反腐敗改革方面取得了足夠的進步，應該依法從美國獲得軍事援助。這與川普總統當時的說辭不一致。川普當時針對彈劾調查指出，他最初暫停對烏克蘭提供軍援，是因為當地貪腐猖獗。魯德的說辭因此成為許多媒體的頭條新聞。