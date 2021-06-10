美國投行摩根大通宣布，將在7月底前把中國科技公司華為的美元債券從最具影響力的投資指數中剔除。示意圖／擷自DW新聞影片

美國投行摩根大通宣布，將在7月底前把中國科技公司華為的美元債券從最具影響力的投資指數中剔除出去。這是美國制裁中國科技企業採取的最新措施。

美國總統拜登上周簽署一項新的行政令，禁止美國實體購買或者出售在美國上市的59家中國企業。禁令稱，這些企業與中國軍方有聯系或參與了監視網絡的建設。

摩根大通在周二（6月8日）晚間給指數用戶的信中說，「華為公司的美元債券將被從摩根大通的固定收益指數中剔除。原因是這些證券的發行實體被明確點名，並且符合修訂後的行政令所規定的範圍。」

摩根大通銀行的這封電郵還表示，摘牌行動將在7月20日生效。華為公司的債券在新興市場公司企業多元化CEMBI指數中所占權重為9個基點，在側重亞洲的JACI指數中所占權重為36個基點，在環保、社會與治理（ESG）版本的JACI指數中的占比則為38個基點。

摩根大通估算，CEMBI及JACI系列指數分別有超過1400億美元及800億美元的資產。這些資產與全球投資基金相關，它們根據這些指數決定投資目標。

華為是一家中國電信設備大公司。美國政府出於國家安全在2019年5月將它列入貿易黑名單。華為堅持否認對美國構成任何安全威脅。

這項禁令給華為的手機業務帶來了巨大壓力。華為曾是全球最大的智能手機制造商，現在全球排名第6。今年第1季度，華為的市場份額下降至4%。