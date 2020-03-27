第二批武漢包機隨行護理師賴碧蓮現身分享居家檢疫的生活安排，她以「我愛家人多深，距離就有多遠」勉勵居家隔離或檢疫的民眾，保護自己就是保護家人。圖/取自指揮中心直播

近期居家隔離及居家檢疫的民眾愈來越多，部分民眾家裡待不住，以口渴、訪友為由出門趴趴走，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別請來第二批武漢包機隨行醫師及護理師現身分享，防疫醫師林詠青及護理師賴碧蓮異口同聲說，居檢期間天天追指揮中心記者會直播。賴碧蓮更以「我愛家人多深，距離就有多遠」勉勵居家隔離或檢疫的民眾，保護自己就是保護家人。

部立八里療養院護理長賴碧蓮因為參與鑽石公主號與武漢專機任務，因為去過武漢而須要居家檢疫隔離。她坦言，隔離期間真的很悶，非常渴望「陽光」，曾打了1922專線問是否能到自家頂樓曬太陽，結果對方回答「不行」。

為了避免被罰一百萬，賴碧蓮只把手跟頭伸出窗外感受太陽。她說，過去居家檢疫兩周，對她而言，並不是賺到假期，而是為保護國人健康而隔離。這些日子把自己當作上班、維持上班作息，因為擔心每天恢復自然醒，兩周後無法收心工作。

賴碧蓮說，家人感情是一輩子，不會因為居家檢疫疏離，「我愛家人多深，距離就有多遠」。這14天與家人相處上，以不共室、不共食為主。

賴碧蓮笑者說，過去兩周做了許多以前沒時間整理的事情，每天早晚各作30分鐘運動以維持體力，也寫下心路歷程。每天兩點準時收看指揮中心記者會直播，也會打電話給閨密、同事。病毒向全世界宣戰，大家一起抗戰，最後勝利一定屬於我們這方。

第二批武漢包機防疫醫師林詠青也分享居家檢疫14天心得。他說，居家檢疫生活很多地方都讓他印象深刻，包含每天量兩到三次體溫，每天上午接到指揮中心關簡訊，須回覆健康狀況與不適症狀；每天上午、下午分別會接到里幹事電話，里幹事的關懷以及加油鼓勵都讓他「揪甘心」。

14天的居家檢疫生活中，每天必做的事就是收會看指揮中心記者會直播，很多人都會說居家檢疫的生活很無聊，其實他沒有把這段時間當作休假，而是把這段突然空出來的時間，將之前買了很久沒看的書與電影看完，也整理之前沒時間整理的工作紀錄，如武漢行程、寶瓶星號檢疫，看看以後是否有機會投稿期刊。

林詠青說，飲食方面，有朋友擔心我無法吃東西，看了蠻多外送平台，平台也提供無接觸送餐服務，也就是他們送至門口、我自己到門口拿而不會與外送員有接觸。