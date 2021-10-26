一位有11萬選民託付的立委，最後因為7萬7千位選民的不支持，而遭到罷免，相信很多人都難以接受。圖／擷自台灣基進臉書

台中選民在刪Q罷免後，情緒深受打擊，因為劣幣逐良幣依然猖狂；的確，「一位有11萬選民託付的立委，最後因為7萬7千位選民的不支持，而遭到罷免，相信很多人都難以接受」，這不只是一位民意代表的感受。

台灣的選舉制度相當不利於小政黨的生存。每個小政黨在兩大政黨中間冒出時都有其特殊的時空背景因素，而且在兩大黨政府文化浸蝕下，鮮存茁壯後勢。以時下詞令而言，就是小政黨缺少迎戰不對稱戰爭的戰術與戰略。

歷史上，擅打不對稱戰爭的軍師，古如中國三國時代的諸葛亮，至今仍是「電玩」的王牌；今如中東的賓拉登，911突擊紐約世貿雙塔，讓資本主義帝國灰頭土臉。這兩號人物均具斜槓族（Slash Generation）的特質與機智。

不對稱戰爭猶如「困獸之鬥」

2020年的台灣大選，3Q就是以斜槓族少年之姿，從高雄跑到顏家地盤，靠天時地利人和的配合擊敗顏家少爺而當上立委，鼓舞不少以「非傳統選戰」而能勝出的粉絲們，也讓中台灣的政局清新不少。

3Q在立法院的「傳統問政」表現雖然可圈可點，但是鎮瀾宮的「信徒們」並沒因而感受到「媽祖的恩典」，這也是3Q失察之處。難怪半年後「王子復仇記」上場，讓已穿上「傳統立委道袍」的3Q有些不知所措。選戰開始，戰術與戰略均走傳統化，全無斜槓族的招數，這在不對稱戰爭中猶如「困獸之鬥」，即使奮戰不懈，也只能光榮敗下陣來，讓粉絲們哀聲嘆氣，扼腕不已。

斜槓族的竄出，除了勇氣之外，「老謀深算」的機智不可或缺。3Q已具斜槓族特質，假以時日，應可在不對稱戰爭的選戰中再度脫穎而出，為台灣的小政黨打出一條生路。