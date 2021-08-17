台灣與歐洲諸國互設辦事處，並非首創，只是立陶宛直呼台灣名稱，觸動老共敏感神經，老共除了增加戰機向台灣施壓，15日，傳出老共網軍駭進立陶宛政府內部，偷走機密文件，立陶宛仍不為所動。

立陶宛有惡鄰白俄羅斯和俄羅斯，雖然已經脫離蘇聯獨立二十年，仍然以克里米亞被併吞為戒，如同台灣擔心香港被赤化再次上演，但是地理環境無法改變，所以立陶宛深刻理解台灣處境，小國之間也因此惺惺相惜，但是相較立陶宛可以獨立建國，台灣獨立其實更加困難，因為台灣必需掙脫「兩個中國」加在身上的枷鎖。

兩個中國所指，一者紅色中國，二者舊中華民國，前日，拜讀前外交官許勉生所寫〈為了台灣虛名，破壞兩岸互信〉一文，看標題就知道：這是反台灣的謬論，對其論述深深不以為然，許老擔任過海地大使、非洲司司長，如此排斥台灣，正好突顯舊中國外交官僚腦袋裡面的陳腐。

許司長說：台灣是虛名，但是，眼下的蔡政府外交部卻相當歡迎，相反的，老共卻憤怒跳腳，如此虛名，威力卻又如此巨大，許司長可以說出原因嗎？其實，如同立陶宛外交部所說：與台灣互往，並不違反一個中國政策，在西方國家所理解：舊中國已經從國際舞台被消失，目前僅有十五國持續與舊中國來往，這些邦交國心理清楚，他們邦交對象就是台灣，真正虛名是「中華民國」，老共強迫邦交國，建交文書必須承認台灣屬於中國，既無法律效力，也是變相干預他國內政，立陶宛只是勇敢以行動表達出來而已，老共惡行真實面貌被拆穿，當然跳腳，老共最怕歐洲國家羣起效尤。

中華民國只是虛名 台灣才是現實存在

為了虛名破壞中台之間互信，說法更離譜，請問何為互信？互信內容是什麼？

1987年，堅持「三不」主義的小蔣臨終前，在李登輝鼓勵下，意外開啟老兵返鄉道路，結果走灰色地帶赴中國投資，成為隱患，為了使兩邊人民互往，進入法制化，才弄出92接觸，但是，中台雙方互信不足，只好談出雙方白手套「海基海峽兩會」民間交往方式，所謂92無共識，就是因此而來，雙方自表中國，其實就是缺乏互信產物，否則，真正互信應該是雙方承認兩個中國，因為雙方不承認，台灣擔心被新紅色中國吃掉，老共也懷疑台灣要顛覆中共，在猜疑下，居然來往三十年，簡單說：沒有平等基礎的來往，本身就不健康，雙方不會以善意為主，雙方越來往，歧見和恨意越增強，既然基礎上不平等，台灣缺乏尊嚴，就沒有統一可能，只剩下強者對弱者的併吞。今天，中台關係走到如此境界，是可以預期的，並非互信被誰破壞，而是一開始就沒有互信，一個從來不主動放棄對台灣動武的強國，不撤除對準台灣的導彈，卻要叫台灣人相信他們的善意，這才是最大笑話。

中共政權不樂見台灣出頭天，理由可以想見，但是，台灣的危險，大多數來自反台灣的舊中國信仰者，這些人無意或有意，充當了中共侵台的馬前卒。



作者認為，舊中國已經從國際舞台被消失，目前僅有十五國持續與舊中國來往，這些邦交國心理清楚，他們邦交對象就是台灣，真正虛名是「中華民國」。圖／擷自總統府flickr