作者主張：台灣應正式向國際社會宣佈：尊重並遵守國際仲裁法庭的「南海決議」，以凸顯中共綁匪反國際秩序的流氓行徑。圖為南海仲裁案之各國主權圖。圖／擷自維基百科，公有領域

習近平是現代版的慈禧太后，傲慢自高呣知死活，用「之那夢」麻醉之那人民順服納粹化的專制愚民統治，在厝邊隔壁四界展流氓惹代誌，引發21世紀的新冷戰，在聯合國大會受著真濟國家的公開譴責。

德國人尤其對過去「納粹惡夢」有相當的戒心，國內有影響力的政治人物開始公開呼籲，歐美須要團結對抗之那共產黨綁匪的擴張主義，開始凝聚結合防堵之共綁匪的擴張侵略惡行。

之共綁匪無視國際仲裁法庭的「南海決議」，加速在南海擴大建立軍事基地和裝備，等於將南海變成大火藥庫，真可能會是軍事衝突的引爆點。

蔡英文的台灣管理當局是唯一附和之共綁匪，否定國際仲裁法庭「南海決議」的錯亂集團，將台灣無辜捒入（之那話：推入）錯誤閣危險的一邊。

與美、日同盟是台灣活路

台灣的活路是堅定和美國日本等民主國家徛仝陣線，高舉台灣民族主義鼓舞台灣人守護家園抵抗之共綁匪侵略的民族意志和戰鬥行動。

隨著之共綁匪的軍機軍艦不斷踅（之那話：繞行）台灣，威脅台灣社會安全。蔡英文事實上可以堂堂正正順勢「恐嚇」之共綁匪停止擾亂台灣，警告之共綁匪，若無停止軍事威脅，台灣管理當局將正式向國際社會宣佈：尊重並遵守國際仲裁法庭的「南海決議」。按呢，可以凸顯出之共綁匪確實是反國際秩序的流氓統治集團，為反對之共綁匪的聲勢加添助力。

台灣社會因為受外來非法的假「之那民國」體制綁架，長久以來無法度有正常的國際地位，予之共綁匪有藉口不時打壓台灣。台灣管理當局應該善用這寡「無正常」的錯誤，以「正常化」符合國際規範來反制之共綁匪的危脅，對內也可以順勢「中立化」赤藍親共的反動勢力。

蔡英文到目前顯然無能無知或心懷邪念，繼續在台灣社會將台灣、赤藍和之那因素黑白灠（之那話：混在一起），製造敵我不分，對之共綁匪公然的軍事威脅，完全無半步有效制止的處理方法。這種領導者若繼續提祙出解決方案，台灣人應該發動示威將伊趕落台！



作者表示中國無視國際仲裁法庭的「南海決議」，加速在南海擴大建立軍事基地和裝備，等於將南海變成大火藥庫，真可能會是軍事衝突的引爆點。圖為中國位於南海的永署礁建設。圖／截自Google地圖