推薦序

台灣的國民性

文／彭明敏

要把握一個人的性格已經不易，何況二千三百萬人的集體。國人言台，通常以「台灣是一個小國」開始，這是絕對的錯誤。台灣面積與荷蘭差不多，人口比聯合國近百會員各國人口之三分之二較多，絕對不是「小國」，列國中是「中型」以上。不幸，與超大國（僅就面積和人口而言，其他則不堪言矣）為鄰，國人看地圖，自嘆自卑，沒有理由。

一般國家國民的性格，在常識中幾乎定型。英國人嚴肅自尊，不苟言笑。法國人機智浪漫，善於言笑。然法國文學產生震撼心胸、良心苦悶的重悲劇。英國文學產生令人快心微笑，優雅幽默的佳作。武士帝國日本侵略，變成典雅優美、清潔前進的和平國家。德國從獨裁專制好戰，變成拔群的經濟和平大國。可見常識中定型的國民性格未必正確，而且國民性格也會激 變。

台灣的風俗習慣，日本統治初期，總督府曾經做過大規模調查，出版巨書，可見日本人做事認真踏實。柏楊曾諷刺中國人（書名《醜陋的中國人》），以台灣人視同中國人。本書是台灣人有系統攻研台灣人的性格，在近代史上首次嘗試。作者盧世祥一生專業於媒體數十年，普通人見不到的社會的黑與白、清與濁、善與惡、死與生，要寫作此主題，絕不做二人選。他攻研這個主題，是對的。以他的聰明，應知此書出世，必會惹起一番爭議。或謂此是彼是，或謂 彼非此是，這種爭辯，象徵著台灣人性格的複雜性，愈辯愈明。

一國國民性格的形成，受歷史和現在因素的影響，無數因數互動制衡，戰爭、戰勝、戰 敗、獨裁、政治、宗教、經濟、文化、民主、音樂、文學、名歌聲、名曲、運動、名小說、名 電影、名畫、名雕刻、娛樂、美食、雄辯牧師、流行服飾、名學者、名發明、名發現……等等 說不完，一言之，共同命運的意識也。寡聞，沒有聽到有台灣人士自己認真描述台灣人的性格，從這點說，此書對本人而言是劃期性作品。今後要寫此主題者必先從看此書開始，且代代台灣人也非看不可。在此向盧先生表示敬佩和感謝。

本書目錄

推薦序 —台灣的國民性 ／ 彭明敏教授

推薦序 —從「我們中國人」到我們台灣人 ／ 莊萬壽教授

自 序 —三部曲與懺悔錄

第一章 —前言

第二章 —台灣國民的組成

第三章 —前人對台灣國民性格的分析

第四章 —日本的國民性調查與探討

第五章 —台灣的國民性調查與探討

第六章 —現今的台灣百象—文化篇

第七章 —現今的台灣百象—政治篇

第八章 —現今的台灣百象—媒體篇

第九章 —現今的台灣百象—財經篇

第十章 —現今的台灣百象—宗教篇

第十一章—現今的台灣百象—生活篇

第十二章—結語





盧世祥與著作《我們台灣人—台灣國民性探討》。圖／允晨文化提供，民報合成

作者簡介

盧世祥 1949年生台灣高雄市出生，父母是台南市安平人。高雄中學畢業，台灣大學學士、政治大學碩士、美國柏克萊加州大學碩士。歷任新聞機構記者、編譯、採訪主任、編譯主任、總編輯、總主筆、副社長、常務董事、常駐監察人、執行長、董事長、顧問；並先後兼任教職於文化學院、台灣大學。

著作：《做餅的人生 明天有夢》（合著，2001）、《台灣的卓越》（合著，2006）、《構築台灣夢》（2007）、《新聞公害與傳播倫理：不要被媒體牽著鼻子走》（2008）、《從哈巴狗變瘋：台灣媒體亂象紀實》（2008）、《台灣紳士許遠東》（合著，2010）、《李遠哲與台灣首次政黨輪替》（2013）、《多桑的世代》（2015）