新冠戳破資本主義美國的醫療社會安全網。根據美國人口普查局(U.S. Census Bureau)調查,2018年美國高達2750萬人沒有醫療保險,為總人口的8.5%。功利主義下,富人獨善其身,資本家設下包贏的保險制度只保護有錢人,在平時中下階層勞動者大家就這麼忍著過日子,但瘟疫是全球災難, 資本主義是殖民主義之母,全球化就是集資本主義殖民之大成,資本主義不滅殖民主義不死。

瘟疫到來,鈔票只是印刷紙;銅板只是破銅爛鐵

新英格蘭醫學期刊(NEJM)最近一篇由舊金山加州大學黑斯廷斯分校法學院教授Jaime S. King 等人所寫的〈新冠與醫療改革的需求〉(Covid-19 and the Need for Health Care Reform) 指出,約有一半的美國人通過其雇主獲得醫療保險,數千萬人才發現自己在世紀瘟疫大流行中完全沒有醫療保險已陷危境;即使是那些擁有保險的人,也可能會負擔不起,因為醫療保險公司也可能要倒閉了。美國醫院協會說,2017年各種醫院收不到的醫療費用超過380億元。美國國會為新冠疫情只好通過的2兆元刺激經濟計畫,為醫院和社區保健中心提供1000多億元補助。

在美國,新冠大流行已經使人們關注醫療改革的必要性,大家都應該有普遍負擔得起的醫療服務。儘管未來幾個月美國醫療保健的各個方面都將面臨令人難以置信的挑戰,但在危機時期,支配和支付醫療保健費用的拼湊方式正在瓦解,使數千萬人處於脆弱狀態,需要採取迅速,協調的政治行動以確保獲得醫療服務的機會。負擔得起的護理。既得利益的資本家還抓著鈔票不放之際,美國政府為了避免亡國,只好宣布新冠病人的醫療由政府買單,等於全民買單。為了害怕自己染病,那些一直剝削窮人買不起保險的富人,現在只好把錢吐出來。If one of us has the virus – all of us have it. 英國首相強生都不免中標,誰能置身事外?「生命共同體」不是口號,瘟疫到來,鈔票只是印刷紙;銅板只是破銅爛鐵。

57%的勞工抱病上班,這正是防疫的破口

美國雖擁有全球最好的醫院與醫護人員,但那些無法藉由雇主而獲得醫療保險,以及經濟狀況又沒惡劣到能享有國家保險的人,卻往往處於醫療體系之外。在美國,沒有醫療保險的人看一次醫師,動輒花上數百美元的費用。因此,報導引用沒有健康保險的民眾意見指出,「看醫師前,絕對會遲疑,因為就醫費用太高昂。」

美國疾病管制暨預防中心(CDC)也建議民眾,如果出現輕微呼吸道症狀,應在家休養;若致電詢問後,醫療人員認為有必要,民眾再就醫。但是,對許多低薪勞工來說,請一天假就會造成沉重的經濟負擔。根據2019年調查,57%的勞工有時會抱病上班,33%的人即便生病也一定會上班。這正是防疫的破口。

美國的醫療費是台灣的30倍

美國的醫療費有多貴?大約是這樣,看同樣的病,如果台灣健保署支付給醫院100元新台幣;那麼美國的收費就是100美金。台灣的醫生不比美國差,醫院服務也越來越好,我們要感謝台灣的醫護人員,全民一流的醫療,都是建立在剝削他們的體力、智力上。美國最近的一項民意調查中,有68%的成年人說,如果他們患有新冠症狀,由於費用高昂而無法負擔,川普說政府買單,也不是像台灣健保一樣包山包海,工作都失業了,他們會延遲測試和治療。這會延長流感大流行,增加其發病率和死亡率並加劇其經濟影響,從而危害所有人。

《冠狀病毒援助,救濟和經濟安全(CARES)法案》是一項2.2萬億美元的大流行救災法案,亡羊補牢,為了解決新冠提出的無數問題,國會通過了兩項重要的立法,並且有可能通過更多立法。《家庭首次冠狀病毒應對法》(FFCRA)要求所有私人保險公司,Medicare,Medicare Advantage和Medicaid承保新冠測試,並消除在公共衛生緊急情況下與測試服務相關的所有成本分攤(共付額,自付額和共同保險金) 。還為公共衛生和社會服務應急基金撥款10億美元,用於根據州醫療補助計劃對未參保人員進行測試。儘管FFCRA會協助支付測試費用,但病人仍會承受與治療相關的費用分攤費用(例如住院),直到他們達到自己的年度最高自付費用,個人的最高費用可能超過8,000美元。

這不是富人的慈悲,而是富人的自保之道

新冠戳破資本主義美國的醫療社會安全網,當病毒不認富人窮人,原本90%的財富抓在5%人手上的美國社會,一下子變得比社會主義國家更「社會主義」,因為富人想要活命,想要繼續吃喝享樂,都需要平常被「保險」、「分期付款」這些富人發明出來的詭計綑綁制約的「月光族」為他們提供服務。一旦這些人染疫了,不但不能工作,不能服務他們,還會把病毒傳染給富人。這時候,富人只好把錢吐出來,這不是他們的慈悲,而是他們的自保之道。